Koru’da gelişim hedefi müşteri memnuniyeti

Koru Sigorta olarak müşteri memnuniyetine verdikleri önem hakkında açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Yılmaz, verilen hizmetlere ilişkin müşterilerin ve acentelerin geri dönüşlerini şikâyet olarak değil, kendilerini geliştirme yönünde sorumluluk olarak gördüklerini belirtti. Tüm çalışanları ile önceliklerinin, çözüm ortaklarının, acentelerinin, sigortalı ve mağdur olarak başvuruda bulunanların hayatına kolaylık sağlayacak hizmetleri sunarak kârlı büyüme hedeflerinde yola devam etmek olduğunu ifade eden Yılmaz, "2020 yılı itibarıyla, 7/24 hizmet veren destek hattı numaramızı 0850 340 34 34 olarak değiştirdik" dedi. Yılmaz, "2019 yılı Mayıs ayında en çok kullanılan internet sitelerinden birinde üyeliğimizi aktif hale getirdik ve yılı % 56 memnuniyet oranı ile kapattık" diye konuştu. Yaşanan trafik kazaları sonrası olayın sıcaklığı nedeniyle olay yeri fotoğraflarının, çizilen krokilerin, kazanın her zaman doğru bir şekilde değerlendirilmesine imkân vermediğini dile getiren Yılmaz, internet tabanlı harita uygulamaları aracılığı ile belirtilen adresi incelediklerini ifade etti.
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