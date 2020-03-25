32 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

23 Mart Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu fakat başvurular için net bir tarih vermedi. Başvuruların 2 hafta içinde başlaması bekleniyor.

HANGİ KADROLARA ALIM OLACAK?

Sağlık Profesyonelleri: Hemşire, ebe, tekniker, teknisyen, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen gibi kadrolarda çalışan personellere sağlık profesyonelleri denir.

Bakan Koca'nın 32 bin personel alımı açıklaması yıl sonuna kadar yapılacak alımları kapsamaktadır. 32 bin personel alımı yıl sonuna kadar yapılacak.

32 BİN PERSONEL İLK ALIM TARİHİ

32 bin personel alımında ilk alım tarihi hakkında konuşan Bakan Koca, "Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Alımları önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde almak için gayret edeceğiz. Üniversitelerden sağlık bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz. Özel sektörden istifa edenleri de bakanlığa almayacağımızı bildirelim. Bu dönemi lütfen kimse sahadan çekilerek bir mücadele ortamına çevirmesin. Sağlık Personelinin ne kadar gayretle çalıştığını biliyoruz." dedi.

Bakan Koca, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan talebin geçtiğini söyledi. Buna göre bakacak olursak önümüzdeki 1-2 hafta içinde ÖSYM 'nin tercih kılavuzunu yayımlaması ve atamaların SÖYM üzerinden KPSS puanı ile mülakatsız yapılması bekleniyor.