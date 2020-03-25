İŞKUR TYP MART AYI YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI

Hatay ilinde açıklanan Typ alımında adayların çevre temizliği uygulama alanında istihdam edilecekler. Buna göre Hatay Merkez ile Hatay Antakya ilçelerinde iki farklı ilan açıklandı. Bu ilanlardan bir tanesinde İl sağlık Müdürlüğü kurumunda görevlendirilecek. Katılımcı sayısı 135 olarak açıklandı. Başvurular 28 Şubat tarihi ile 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Diğer yandan Adaylar 180 gün istihdam edilecekler. 9 Mart 2020 tarihinde göreve başlayıp 07/09/2020 tarihlerinde istihdam edilecekler.

Hatay Antakya ilçesinde Mustafa Kemal Üniversitesine alınacak olan TYP personelleri çevre temizliği uygulama alanında istihdam edilecekler. Buna göre liste yöntemi ile belirlenecek olan görevliler, 9 mart 2020 tarihinde göreve başlayan Typ personelleri 07/09/2020 tarihine kadar istihdam edilecekler.