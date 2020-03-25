Koronavirüs etkisinde olan Türkiye'de iş ilanları açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR TYP iş ilanları ile personel alımları araştırılıyor. Bu anlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları ile ilgili gelişmeleri sayfamızda derlemiş bulunuyoruz. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte 2020 TYP ve İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları...
İŞKUR PERSONEL ALIMI 2020
İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz.
İŞKUR TYP MART AYI YENİ İŞÇİ ALIMI İLANLARI
Hatay ilinde açıklanan Typ alımında adayların çevre temizliği uygulama alanında istihdam edilecekler. Buna göre Hatay Merkez ile Hatay Antakya ilçelerinde iki farklı ilan açıklandı. Bu ilanlardan bir tanesinde İl sağlık Müdürlüğü kurumunda görevlendirilecek. Katılımcı sayısı 135 olarak açıklandı. Başvurular 28 Şubat tarihi ile 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Diğer yandan Adaylar 180 gün istihdam edilecekler. 9 Mart 2020 tarihinde göreve başlayıp 07/09/2020 tarihlerinde istihdam edilecekler.
Hatay Antakya ilçesinde Mustafa Kemal Üniversitesine alınacak olan TYP personelleri çevre temizliği uygulama alanında istihdam edilecekler. Buna göre liste yöntemi ile belirlenecek olan görevliler, 9 mart 2020 tarihinde göreve başlayan Typ personelleri 07/09/2020 tarihine kadar istihdam edilecekler.
İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI
İŞKUR anasayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.
İŞKUR İŞ ARAMA SAYFASI
Çalışma Yeri, İl, işçe, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya, iş yeri ünvanına göre filtreleme yaparak arama yapabilirsiniz.
İŞKUR İŞ BAŞVURU YAPMA EKRANI
Listede çıkan ilanlardan birine başvuru yapmak için iki yöntem var.
1. İŞKUR'a üye olup, giriş yaparak başvurmak.
2. e-Devlet girişi yaparak ilana başvurabilirsiniz.
MEMUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR TYP ARAMA İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
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