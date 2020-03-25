İşe Devam Kredi desteğinin özellikleri şunlardır:

Kredinin toplam geri ödeme süresi en fazla 36 aydır.

İşe devam kredi desteği için yıllık faiz uygulaması % 7.50 olarak belirlenmiştir.

İşe devam kredi desteği geri ödeme programında ilk 6 aylık zaman zarfında anapara ve faiz ödemesi talep edilmemektedir.

İşe devam kredi desteğinden yararlanabilmek için bankalar tarafından öne sürülen tek şart, başvuru yapan firmanın Şubat 2020 tarihi itibariyle kendi bünyesinde kayıtlı bulunan çalışan sayısında azaltma yapmaması yani eleman istihdamına devam etmesidir.

İşe Devam Kredi Desteği Başvuru Tarihi

İşe devam kredi desteği almak isteyen firmalar konu ile ilgili müracaatlarını 26 Mart 2020 tarihi itibariyle Vakıfbank, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerine yapabilecekler.