İşe devam kredi desteği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçireceğini duyurmuştu. Kredi desteği paketi Koronavirüs sebebi ile piyasada oluşabilecek işsizlik problemine karşı koruyucu tedbir olarak düzenlenmiş bir uygulamadır. Bu destekten yararlanacak sektörler arasında ayrım gözetilmiyor.
İşe Devam Kredi Desteği Açıklaması
İşe Devam Kredi desteği en genel tanımı ile 3 kamu bankası olan Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından işletme sermayesi gereksinimleri için talepte bulunan firmalara verilmesi taahhüt edilen bir kredi paketidir.
Bahse konu pakete başvuru yapabilecek firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler arasında ayrım yapılmamaktadır.
İşe Devam Kredi desteğinin özellikleri şunlardır:
Kredinin toplam geri ödeme süresi en fazla 36 aydır.
İşe devam kredi desteği için yıllık faiz uygulaması % 7.50 olarak belirlenmiştir.
İşe devam kredi desteği geri ödeme programında ilk 6 aylık zaman zarfında anapara ve faiz ödemesi talep edilmemektedir.
İşe devam kredi desteğinden yararlanabilmek için bankalar tarafından öne sürülen tek şart, başvuru yapan firmanın Şubat 2020 tarihi itibariyle kendi bünyesinde kayıtlı bulunan çalışan sayısında azaltma yapmaması yani eleman istihdamına devam etmesidir.
İşe Devam Kredi Desteği Başvuru Tarihi
İşe devam kredi desteği almak isteyen firmalar konu ile ilgili müracaatlarını 26 Mart 2020 tarihi itibariyle Vakıfbank, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerine yapabilecekler.
İşe Devam Kredi Desteği İçin Müracaat Edilebilecek Maksimum Tutar
Firmaların müracaat edebileceği maksimum kredi miktarı, bankalar tarafından şirketlerin yıllık cirolarına göre ayarlanmıştır. Bu bilgiden hareketle firmalara tanımlanacak maksimum kredi tutarları şunlardır:
Firmanın yıllık cirosu en fazla 25 Milyon TL ise bankadan alabileceği en yüksek kredi tutarı 10 Milyon TL'dir.
Müracaatta bulunan işyerinin yıllık cirosu 25 Milyon TL ila 125 Milyon TL arasında ise banka tarafından kendisine tahsis edilebilecek en yüksek kredi tutarı 25 Milyon TL'dir.
İşe Devam Kredi desteği için başvuruda bulunan firmanın yıllık cirosu 125 Milyon TL 'nin üzerinde ise bankadan alabileceği en yüksek kredi miktarı 100 Milyon TL olarak sınırlandırılmıştır.
İşe Devam Kredi Desteği kapsamında firmalara tanımlanan bir başka avantaj da kredi almak isteyen firmanın teminat eksiği olması halinde, krediye müracaat sırasında Hazine destekli KGF Kefaleti de sağlanabileceğidir.
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