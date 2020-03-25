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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
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    ’tan esnafa 50 bin lira

    , esnaf ve sanatkarlara 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira ticari kart desteği verecek. 'ni hazırlayan Halkbank'ın açıklamasına göre, işletme kredisinin vadesi 36 ay olacak,

    Halkbank’tan esnafa 50 bin lira
    Halkbank, esnaf ve sanatkarlara 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Esnaf Destek Paketi'ni hazırlayan 'ın açıklamasına göre, işletme kredisinin vadesi 36 ay olacak, 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek. Esnaf ve sanatkârlara yüzde 4.5 faiz oranı ile 25 bin lira limitli işletme kredisi kullandırılması amaçlanıyor. 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin liraya kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile de taksitli ve vadeli işlem yapılabilecek.

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