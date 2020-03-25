Halkbank’tan esnafa 50 bin lira

Halkbank, esnaf ve sanatkarlara 25 bin lira nakit kredi, 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Esnaf Destek Paketi'ni hazırlayan Halkbank'ın açıklamasına göre, işletme kredisinin vadesi 36 ay olacak, 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek. Esnaf ve sanatkârlara yüzde 4.5 faiz oranı ile 25 bin lira limitli işletme kredisi kullandırılması amaçlanıyor. 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin liraya kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile de taksitli ve vadeli işlem yapılabilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.