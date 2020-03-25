PROMOSYON - İKRAMİYE VE DİĞER EMEKLİLERE ZAM VAR MI?

Sadece maaşı 1500 TL 'nin altında olan emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapıldı ve maaşlarına yüzde 6 ile 20 arasında ek zam yapıldı. Ancak çalışırken daha fazla prim verip 1500 TL maaş alan emekliler, zamdan kendilerinin de faydalanmasını istiyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.