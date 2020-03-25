Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) müjdeler peş peşe geldi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular yasalaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.
BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Meclis genel kurulunda kabul edilen düzenleme ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, açıklamasının devamında emekli bayram ikramiyelerinin ödemeleri de erkene alınması meselesine değindi.. Açıklama yapan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği erken bayram ikramiyesi sözü kanunlaştı. Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini Nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI AÇIKLANDI
Ayrıca korona tedbirleri kapsamında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırıldığını belirten Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"600 günü 450'ye, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız"
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.
Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı.
İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek." dedi.
Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.
PROMOSYON - İKRAMİYE VE DİĞER EMEKLİLERE ZAM VAR MI?
Sadece maaşı 1500 TL 'nin altında olan emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapıldı ve maaşlarına yüzde 6 ile 20 arasında ek zam yapıldı. Ancak çalışırken daha fazla prim verip 1500 TL maaş alan emekliler, zamdan kendilerinin de faydalanmasını istiyor.
KİMLER YARARLANACAK?
Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.
NASIL YANSIYACAK?
Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.
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