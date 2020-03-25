Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime kullandırılacak düşük faizli yatırım ve işletme kredisine ilişkin esaslar belli oldu. Buna göre belirlenen alanlarda üreticiler yüzde 25 ila yüzde 100 oranında düşük faizli kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (TKK) düşük faizli tarımsal yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Ocak ayında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda hazırlanan tebliğe göre, üreticiler, sözleşmeli üretim yapanlar, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar belirlenen indirim oranlarıyla kredi kullanabilecek.
Üretim konusuna göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi yapılacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak.
Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek.
Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek. 100 bin üzeri kredilere ise en az yüzde 50 oranında sübvanse sağlanacak.
Yatırım ve işletme kredisi başvuruları, ilgisine göre bankaya veya TKK'ye yapılacak. Başvurular banka ve TKK'nin kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde değerlendirilecek ve uygun bulunanlara kredi kullandırılacak.
Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği ve küçükbaş hayvancılık konularında, belirtilen illerde faaliyet gösteren veya gösterecek üreticiler öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinden yararlanabilecek.
Büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için manda dahil olmak üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurulması veya işletme kapasitesinin 50 baş ve üzerine çıkarılması gerekecek.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için ise üreticilerin, koyunda en az 250 baş, keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları, küçükbaş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları dikkate alınacak.
Kanatlı sektöründe ise etlik piliç yetiştiriciliği için asgari on bin adet, kaz, ördek, hindi için asgari bin adet, bıldırcın için asgari iki bin adet, deve kuşu için asgari elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme kuran veya kurulu işletme kapasitesini asgari bu kapasitelere çıkaran üreticilere kanatlı hayvan yetiştiriciliği kapsamında yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.
Karar kapsamında, ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında kurulmuş veya kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımlarıyla makine-ekipman alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılacak. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilecek.
Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilerin faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerinin Bakanlık tarafından onaylanmış olması şartı aranacak.
Tohumculuk sektöründe ise üreticilerin yetkilendirme ve denetleme yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması veya sözleşmeli üretim yapması koşuluna bakılacak.
Belirlenen alanlarda üreticiler yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecek.
Sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kredi kullanım üst limiti 50 milyon liraya, geleneksel bitkisel üretim üst limiti 2,5 milyon liraya, geleneksel hayvansal üretim kredi kullanımı üst limiti 1,5 milyon liraya çıkarılarak küçük üreticilerin daha düşük faizli kredi kullanması amaçlandı.
Tebliğ 3 yıl geçerli olacak.
Ziraat Bankası ÇKS Kredi Koşulları Nelerdir?
Ziraat Bankası Tarım Kredisi Nasıl Alınır?
Ziraat Bankası çiftçiler için tarım kredisi kampanyası düzenledi. Kampanyaya başvurmak için şubelere gitmelisiniz. İnternet ve telefon bankacılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığı takdirde şu evrakları tamamlayarak tarım kredinizi kullanabilirsiniz.
Gerçek kişiler için istenen evraklar şunlardır:
Kimlik fotokopisi
Çiftçilik belgesi
Üretime dayalı tarımsal alanınızı onaylayan tapu ve kire kontratı
İpotek edilen mal beyanı
3 yıllık gelir tablosu
Tüzel kişiler için istenen Evraklar Şunlardır:
Çiftçi veya ÇKS'ya ait belge
Temsil için yetkili kişinin noter onaylı imza sürküleri
Hangi odaya bağlı şekilde devam edildiğini gösteren belge
Vergi beyanı
Tüzel kişilik ana sözleşmesinin kopyası ve bununla beraber aslı
Tarımsal işletmenin teşvik belgeleri (tapu, kontrat vb.)
İşletmenin son 3 yıllık detaylı bilançosu ve detaylı gelir tablosu
Çiftçi kredisinin özellikleri ise şu şekildedir:
Hasat dönemi dikkate alınarak, yapılan faaliyete göre vade imkanı tanınmaktadır.
Bitkisel üretim işletme kredisi verilmektedir, bu kredi bitkisel üretimi arttırmak amacı ile verilmektedir.
Süt hayvancılığı kredisi verilmektedir bu kredi özellikle, hayvancılık ve çiftçiliğin artması amacı ile verilmektedir, hayvancılığı teşvik etme ve masraflarını karşılamak adına verilen bir finansman türüdür.
Besi hayvancılığı işletme kredisi verilmektedir, özellikle organik üretime giden çiftlik hayvanlarına yönelik kredi verilmektedir.
Sera işletme kredisi verilmektedir özellikle seracılığın artması ile ilgili verilen bu kredi türü organik tarıma katkı sağlamak adına verilen bir finansman türüdür.
Çiftçiler için verilen yatırım kredileri şu şekildedir:
Traktör kredisi.
Araç kredisi.
Makine ve ekipman kredisi.
Tarım arazisi ve tarım arazisi alım kredisi.
Çiftçi kredileri için başvuru evrakları şu şekildedir;
ÇKS, ÖKS ve Türkvet kayıt belgesi.
Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi.
İkametgah kağıdı örneği.
Tapu fotokopileri.
Kira sözleşmeleri.
TARIM KREDİSİ NEDİR?
Ülke ekonomisini ayakta tutan en önemli sektörlerden birisi tarımdır. Her yıl ülke olarak üretimde sürekliliğin sağlanması için tarımla uğraşan çiftçiler tarım kredi destek paketleri ile desteklenir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan kredi desteğine tarım kredisi denir. Tarımsal alanda iş yapan çiftçilere sağlanan bu krediyi özellikle köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar kullanmaktadır. Normal kredilere göre daha düşük faizli olan tarım kredilerinin vade süresi daha uzundur. Tarım kredi taksit ödemeleri çiftçileri zora sokmayacak şekilde ayarlanır. İlk taksitler hasat zamanı ödenir. Tarım kredileri çiftçiler için can suyu özelliği taşır.
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