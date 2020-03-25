Coronavirüse karşı destekler artıyor

Coronavirüs'ün yayılımının engellenmesi için önemli önlemleri hayata geçiren hükümet, ihtiyaç sahibi vatandaşları salgının ekonomik etkilerine karşı korumak için de yeni kararları uygulamaya alıyor. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) aktarılan 'periyodik pay'da önemli bir artışa gidildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle, SYDV'lere her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık" dedi. Bakan Selçuk, düzenli sosyal yardımlardan faydalanan 2 milyon haneye 1000'er lira nakdi destek sağlanacağını da bildirmişti. Destekten 3294 sayılı yasa ile 2022 sayılı kanun kapsamındaki kriterleri karşılayan, halihazırda düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanacak. Başvuru yapılmayacak.
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