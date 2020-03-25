Coronavirüse karşı destekler artıyor

oronavirüs'ün

yayılımının engellenmesiiçin önemli önlemleri hayatageçiren hükümet, ihtiyaç sahibivatandaşları salgının ekonomiketkilerine karşı korumak içinde yeni kararları uygulamayaalıyor. Sosyal Yardım veDayanışma Vakıfları'na (SYDV)aktarılandaönemli bir artışa gidildi. Aile,Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Cumhurbaşkanımız'ıntensipleriyle, SYDV'lere her aydüzenli olarak aktardığımız kaynaktutarını 135 milyon liradan 180milyon liraya çıkardık" dedi.Bakan Selçuk, düzenli sosyalyardımlardan faydalanan 2 milyonhaneye 1000'er lira nakdi desteksağlanacağını da bildirmişti.Destekten 3294 sayılı yasa ile2022 sayılı kanun kapsamındakikriterleri karşılayan, halihazırdadüzenli sosyal yardım alan ihtiyaçsahibi vatandaşlar yararlanacak.Başvuru yapılmayacak.