Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı kararları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerin duyurulmasının beklendiği toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacak. Toplantının ardından ortak açıklama yapılacak. Okulların tatilinin uzayıp uzamamasının da bugün netleşmesi bekleniyor. İşte, 25 Mart Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili tüm merak edilenler!