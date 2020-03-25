Bali: Gerekli her türlü tedbiri alırız

İŞ Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Coronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve çalışanlarına yönelik birçok tedbir aldıklarını belirterek, "İhtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız" dedi. Bali, toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırarak çalışanların ücretlerine ortalamada yüzde 15.28 artış sağladıklarını, 14'er günlük dönüşümlerle yüzde 50 ve mümkün olduğu oranda daha fazla çalışanın evden çalışması (yaklaşık 9 bin kişi) uygulamasına geçtiklerini aktardı.
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