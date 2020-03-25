Bali: Gerekli her türlü tedbiri alırız

Bankası Genel Müdürü, Coronavirüs salgını nedeniylemüşterilerine ve çalışanlarınayönelik birçok tedbir aldıklarınıbelirterek, "İhtiyaç duyulmasıhalinde gerekli her türlü ilavetedbiri alacağız" dedi. Bali, topluiş sözleşmelerini sonuçlandırarakçalışanların ücretlerine ortalamadayüzde 15.28 artış sağladıklarını,14'er günlük dönüşümlerle yüzde 50ve mümkün olduğu oranda daha fazlaçalışanın evden çalışması (yaklaşık 9 binkişi) uygulamasına geçtiklerini aktardı.