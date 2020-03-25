Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 1000 TL ikramiye müjdesi geldi! Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye alan emekli vatandaşlar, bu yıl ikramiyelerine erken kavuşacak. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren emekliler böylelikle rahat bir nefes alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesini kimler alabilir? 1000 TL ikramiyenin normal şartlarda Mayıs ayında verilmesi planlanıyordu. İkramiyeden SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra binlerce kişi daha faydalanabiliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda yapılan 1000 liralık bayram ikramiyesi ödeme tarihi, herhangi bir nedenle öne çekilmesine karar verilmesi halinde olası mağduriyetlerin giderilmesi için, "bayramın içinde bulunduğu ayda" olacak şekilde yeniden düzenlendi.