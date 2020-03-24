SINIF GEÇME

"Sınıf geçme ile ilgili de çalışılıyor. Tüm sorular masada çözümleri de çalışılıyor. Birden bire bütün senaryoları açıklamak bir karmaşa yaratır, şimdi hiç gerek yok."

2020 YKS ERTELENDİ Mİ?

YKS'nin ertelenmesine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Pandeminin ilerlemesine göre üniversite giriş sınavı için yeni bir karar alınabilir.

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. YKS 2020 sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.