YURT İÇİ SEYAHAT YASAKLANABİLİR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dün toplandı. Toplanan Bilim Kurulu , sokağa çıkma yasağını da görüştü. Yapılan toplantıda yasağın ilan edilmesinin virüsün yayılmasının kontrolü açısından önemli olduğuna yer verildi.

Bunun Bilim Kurulu 'nda gündeme geldiği bildirilirken hükümet cephesinde 'Üretimin ve hayatın durdurulmasına' soğuk bakıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarda üst üste toplantılar gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, hedefin başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'de yüzde 85 oranında sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu, bu kapsamda yeni tedbirlerin devreye sokulacağını bildirdi.