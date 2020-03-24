Terk edilen dava açabilir mi?

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi nedeniyle TMK 166 gereği genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz. Boşanma davalarında somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir.Boşanma süreci her zaman sancılı bir süreçtir. Tabii nasıl ilerlediği ve çiftlerin birbirine karşı tutumları da önemlidir ama yine de bir ayrılık söz konusu olduğu için durumdan etkilenmemek biraz zordur. Bu aşamada ortada bir de çocuk bulunuyorsa, onların geleceğini düşünerek doğru kararlar vermek de önemlidir. Çocuğun bir tarafta kalması mümkünken, ortak bir velayet içinde de olması son zamanlarda gündemde olan bir konudur. Evlilik içinde anne ve babada olan sorumluluk boşanmadan sonra şekil değiştirebilmektedir. Mahkemelerce yapılan değerlendirmelerle beraber varılan sonuçta çocuk, üstün yararı gözetilerek taraflardan birine verilir. Kısacası, genel itibariyle velayetin boşanan çiftlerden yalnızca birine verilmesi esastır. Ortak velayet ise tarafların evlilik birliği içindeymişçesine müşterek çocuğun velayet hakkını birlikte kullanmaları anlamına gelmektedir. Ortak velayet için anne ve babanın bu konuda anlaşmış olmaları gerekir. Ayrıca, görüş saatleri, çocuğun yerleşim alanı ve diğer ebeveynle kurulan iletişim de uyumlu ve sağlıklı olmalıdır. Konu derin ve gelişmeleri içinde barındıran bir süreçtedir.