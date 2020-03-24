2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a yarın neler geliyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda ŞOK market 25 Mart Çarşamba aktüel ürünler listesi takvim.com.tr'de yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlere göre, Arzum saç makinesi 99,90 TL'den, çamaşır kurutmalığı 45 TL'den, süngerli banyo paspası 39,95 TL'den, ahşap görünümlü askı 4'lü 6,99 TL'den, dijital baskül 39,95 TL'den satılıyor. ŞOK 25 Mart 2020 kataloğunun tamamı haberimizde... Şok Ucuzluk Marketleri her hafta değişen listesi ile; et, meyve-sebze, kuru gıda, meşrubat, deterjan, kağıt ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerini müşterilerin evlerinin yanı başında toptan fiyatına ve günlük indirimlerle sunmaktadır.