Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nedir, nasıl bulaşır? Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor. Hanta virüsü, bulaştığı kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilere neden oluyor.
ARJANTİN'DE 111 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de 2013-2018 yılları arasında hantavirüs enfeksiyonundan hayatını kaybedenlerin sayısının 111 olduğu belirtiliyor.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Bir çok çeşidi bulunan hantavirüs genellikle Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor. Hantavirüsün en çok görüldüğü ülkeler Arjantin, Şili, Brezilya, ABD, Kanada ve Panama'dır. Bunlar dışında Çin, Kore ve Rusya'da da az da olsa rastlanmaktadır.
Hantavirüsü yol açtığı hastalığa ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından böbrek sendromlu kanamalı ateş adı verilmektedir.
HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?
Hantavirüs yabani fareler ya da pamuk faresi adı verilen bir tür fareden bulaşmaktadır. Bu farelerin anavatanı ise Güney, Orta ve Kuzey Amerika'dır.
Bu virüsü taşıyan farelerin kendileri virüsten pek fazla etkilenmezler. Fareler, virüsü vücutlarından atsalar bile uzun bir süre boyunca virüsü dışkılama veya salya yolu ile doğaya bırakırlar. Farelerden doğaya salınan bu virüs bir süre sonra toz halinde havaya karışır ve solunum yolu ile insanlara da bulaşır. Ayrıca doğada yetişen sebze ya da meyvelere bulaşması ile de insanlara geçebilir. Virüsü taşıyan bir kemirgenin insanı ısırması ile de insana bulaşabilir.
HANTAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hantavirüs belirtileri ani başlayan ateş, titreme, baş ağrısı, eklemlerde ağrı, bulantı, kusma ve ishaldir. Bu virüsün bulaştığı kişilerde böbrekler görevini tam olarak yerine getiremez ve bunun sonucunda az veya hiç idrar yapamama görülür.
Ayrıca bu kişilerde geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri ve ciltte kanama gibi belirtiler de görülür. Bu belirtilerin olduğu kişilerin en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna giderek muayene olmaları gerekir. Hastalığın erken teşhisinin hayati önemi bulunmaktadır.
HANTAVİRÜS ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ
Uzmanlar, hantavirüs enfeksiyonunun tedavisi için her hangi bir özel tedavi ya da aşısının bulunmadığını belirtiyorlar.
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