Hantavirüs nedir? Hantavirüs belirtileri nedir, nasıl bulaşır? Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor. Hanta virüsü, bulaştığı kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtilere neden oluyor.

ARJANTİN'DE 111 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de 2013-2018 yılları arasında hantavirüs enfeksiyonundan hayatını kaybedenlerin sayısının 111 olduğu belirtiliyor.