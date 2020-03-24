Korona yardımı kapsamı nedir? Nasıl alınır? Almak için ne yapmak gerekiyor? Devletten fakirler için yardım nasıl alınır, kira yardımı nedir ve kira yardımı nasıl alınır? Kaymakamlık yardımı nedir ve ne kadar? Merak edilen bu soruların cevaplarını sizler için derledik. Geçinme güçlüğü yaşayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kömür, barınma ve yiyecek yardımları yapılıyor. Bunun dışında maddi güçlük yaşayan vatandaşlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında da nakit yardımları yapılmaktadır.
Fakirlik maaşı nedir, kime verilir?
Barınma için duruma göre aylık 317 TL,
Çocuk için sağlık yardımı her çocuk için ayrı ayrı 30 TL,
Yakacak için 500 kilo kömür, bazı bölgelerde 500 kilo daha fazla verilebiliyor veya duruma göre daha fazla verilmesi uygun görülebilmektedir, eğer soba kullanıyorsanız ve gelir düzeyiniz düşük ise en yakın kaymakamlığa lütfen başvuruda bulunun ve hakkınızdan yararlanın,
Eşi vefat etmiş kadınlar için aylık eğer dul maaşı alıyorsa bu para verilmez 250 TL,
Engelli raporu olan vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve engelli raporunda ağır engelli görünüyor ise aylık 1.305 TL bakım maaşı,
Evde 65 yaş üstü olanlara aylık 601 TL,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelilere özel olarak bazı beldelerde temizlik ve haftalık yemek yardımı,
Üniversite öğrencileri için burs
Yeni evleneceklere çeyiz parası olarak 15 bin TL ödeme (belirli durumlarda)
Bu yardımların her biri her fakir vatandaşımızın alabileceği yardımlar değildir.
2.000 TL maaş alan bir eve bu yardımların girmesi çok zordur. Ancak evde bakım ve 2022 maaşı engelli vatandaşlarımızın hakkıdır ve almalarında engel yoktur.
65 yaş üzeri olanlara yapılacak olan yardımlarda sürekli olarak maaş zammı ile 65 yaş üstünde olan vatandaşların daha refah yaşaması için düzenlemeler yapılmaktadır.
Korona kapsamında 2 milyon kişiye de 1000' er lira maddi yardım. En düşük emekli maaşı da 1500 tl oldu. Nisan ayında başlıyor ödemeler.
Fakirlik Maaşı Başvuru Evrakları
Fakirlik maaşı başvuru yapacak kişinin başvuru için gerekli belgeler engelli veya yetim olduğunu belgelemeye yöneliktir. Bu belgeler: - https://www.vgm.gov.tr resmi Vakıflar Genel Müdürlüğü intenet adresi üzerinden muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaç aylığı yetim formu, - T.C. kimlik kartı Eğer başvuruda bulunacak kişinin engellilik durumu var ise başvuru formuna, özür durumunu belirleyen ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış kurum raporu eklemesi gerekmektedir.
Aynı zamanda kişinin muhtaçlık durumunun kontrollerinin sağlanması adına şahsi rıza beyanı ve aydınlatma beyan formunun da doldurulması gerekmektedir. Bu formlara erişim sağlamak için; - Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi intenet sitesine giriş yapılır. - Site ana sayfasının üst kısmında yer alan "Faaliyetler" sekmesine üzerine gelinip "Hayır Hizmetleri" başlığı altında yer alan "Muhtaç Aylığı" seçilir. - Açılan sayfada yer alan Açık Rıza Beyannamesi, Aydınlatma Metni ve başvuru formaları indirilebilir ve çıktı halinde alınabilir.
Fakir Maaşı Yoklama Belgesi
Fakirlik maaşı almakta olan kişinin, aylığı almasını gerektiren durumlarının devam edip etmediğini Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesini sağlayan ve yıllık olarak doldurulması gereken, aylığın alındığı bölgedeki müdürlüğe tesliminin yapılması gereken bir belgedir. Bu belgeye erişim Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden muthaç aylığı sayfasından Microsoft Excel dosyası olarak erişim sağlanabilir. Bu belge içerisinde muhtaç kişiye ilişkin doldurulması talep edilen bilgiler: - T.C. numarası, - Adı ve soyadı, - Hayatta olup olmadığı, - Herhangi bir işte çalışığ çalışmadığı ve eğer çalışıyorsa çalıştığı kurumun adresi, - T.C. vatandaşlığını kaybedip kaybetmediği, - Kanun dahilinde bakım altına alınıp alınmadığı, - Aylık alan kişi yetim ise 18 yaşını doldurup doldurmadığı, - Aylık alan kişi köyde yaşıyor ise muhtarın adı ve soyadı ile birlikte köyün bulunmuş olduğu il/ilçe bilgileri talep edilmektedir.
Fakirlik Maaşı Başvurusu
Başvuru yapmak isteyen kişilerden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen tek yol kişinin kendisinden: - Kimlik bilgileri - Adres - Telefon - Engelilik durumu var ise engelilik oranın bilgilerinin yer alması gereken başvuru formu ile bölge müdürlüklerine başvuruyu yapacak kişinin gitmesi gerekmektedir. Bu başvuru maalesef intenet üzerinden e-Devlet aracılığı ile gerçekleştirilememektedir. Belgelerin tamamlanmasının aradından kişinin başvuru için tek başına gitmesine mani olabilecek bir durumu var ise bir vekil veya vasi ile başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Ayrıca başvurular posta yolu ile gönderilebilir.
Fakirlik Maaşı Nereden Alınır?
Fakirlik maaşını almak içim kişilerin PTT şubeleri veya Ziraa Bankası şube veya ATM'lerine gitmesi gerekmektedir. Fakat şehir merkezinde yaşamayan, köy veya kasaba gibi yerlerde yaşayan Ziraat Bankası olamayan yerlerde kişilerin PTT şubelerine gitmesi gerekmektedir. Maaş onayı alan ve sonrasında gecikme yaşamadan bu ödemeleri almak isteyen kişilerin ilgili kurum yetkilileri başvuru sahibi ile görüşerek maaşı nasıl ve nereden alabileceğine dair bilgi aktarımı yapılmaktadır.
Fakirlik Maaşı Ne Zaman Yatar?
Vakıflar Genel Müdürlüğü inisiyatifine bağlı olarak değişen fakirlik maaşı yatma süresi, genellikle maaş döneminin ilk on gün içerisinde yatırılmaktadır. Önceki dönemlerde 3 ayda bir alınan fakirlik maaşı, 2019 yılı itibari ile yapılan bir düzenleme ile aylık ödenmeye başlandı.
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