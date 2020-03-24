Bu konuda vatandaşlarımız çok uzun zamandır bir düzenleme beklemektedirler. Müjdeli haber olarak beklenen intibak yasasında ilk olarak 55 TL zam olacaktır. Bu zam oranı ile birlikte en fazla intibak zammı 355 TL'ye kadar çıkmaktadır. Emekliler intibak düzenlemelerini merak ettikleri gibi ayrıca Çalışma bakanlığının bu konu hakkında atacağı adımları da merak etmektedirler. Ancak bugün çok güzel gelişmeler yaşandı, İntibak zammı onaylandı.

Gün içerisinde ikinci müjde geldi. Ziraat Bankası 500-750 TL ödemesi yapacağını SGK ile anlaşmasıyla gözler İntibak zammına çevrildi. Burada bile değişen maaş farkları nedeniyle İntibak zammı ödemesi yapılacak. Promosyonda en düşük ücretle en yüksek arasında oluşan fark düşük maaş alanları üzüyor.