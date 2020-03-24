Emekli olmayana 645 lira ödeme onaylandı! Emekli değilseniz bile bu parayı alabilirsiniz!

Emekli olmayan 645 TL ödeme geliyor. Emekli olmayanlara 645 TL verilecek. Yaşlılara 645 TL ödeme kesinleşti. Her ay 645 TL ödeme alabilirsiniz. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.
65 yaş üstündekiler emekli maaşlarını nasıl alacak?
65 yaş üstü emekliler maaşlarını nasıl alacak? Çin'de ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Koronavirüsün genel olarak 65 yaş üstü kişileri etkilediği göz önünde bulundurularak söz konusu kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki 65 yaş üstü emekliler emekli maaşlarını nasıl alacak? PTT'den 65 yaş üstü emekliler hakkında bir son dakika açıklaması geldi.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket Kovid-19 salgına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.
e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek.
Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları" başlığı altında, türüne göre "Emekli Banka" değişiklik sekmesinden "PTT Konutta Teslim" seçeneğini tercih etmeleri yeterli olacak.
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ATM'LERDEN KOLAYCA ALINACAK
Öte yandan, sosyal yardım ödemeleri alan müşteriler, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'leri ve kamu bankası ATM'lerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.
Ayrıca, PTT Sosyal Kartı olmayan veya kayıp bildiriminde bulunan hak sahiplerine anında kart tahsisi yapılacak.
Emekli olamayana da maaş! İşte 65 yaş aylığı ile ilgili bilmeniz gerekenler..
Kimler yararlanabilir?
İlk koşul 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.
Nereye başvuru yapılmalı?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.
Başvuru kaç günde sonuçlanır?
65 yaş aylığı için başvuru yapılan tarihten itibaren bir ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığının bağlanması için uzun zaman beklenmiyor.
Emekliler alabilir mi?
Hayır. 65 yaş aylığı için emekli aylığı, malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları var.
Gelir 701 TL'yi geçmemeli
Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?
Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1218 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.
Ödeme ne kadar?
65 yaş aylığı bu yıl 645 TL. Daha önce üç ayda bir bu tutar kadar ödeme yapılıyordu. Artık her ay veriliyor. 1 Ocak'tan itibaren ise 680 lira ödenecek.
Ödemeler hangi tarihte yapılır?
Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5'inde, 1-6 arası olanlar 6'sında, 2-7 arasında olanlar 7'sinde, 3-8 olanlar 8'inde ve 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır.
Adres değişirse aylık kesilir mi?
Evet. Ama 1 yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirmesi gerekiyor. değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık tekrar bağlanır.
Özel durumda olanlar
Engellilere de yardım yapılıyor mu?
Evet. 2022 aylığı kapsamında engelliye de ödeme var. Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az yüzde 40 olmalı. 65 yaşından büyük olanlarda ise en az yüzde 70 engelli olma şartı var.
Engelli için ne kadar ödenir?
Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engellilere aylık bağlanmıyor. Engelli aylığı bağlanacak kişinin yaşadığı hanedeki kişi başına düşen gelirin 609 liradan az olması gerekiyor. Yüzde 40-69 engellilik oranı bulunan engellilere 509 TL (üç aylık 1527 TL), yüzde 70 ve üstü engellilik oranı olan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise 764 TL (üç aylık 2 bin 229 TL) bağlanıyor. 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına engelli aylığı bağlanıyor.
Evde bakım parası
Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Raporda 'ağır engelli' ibaresinin yer alması şarttır. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Engellisine bakan kişiye aylık 1305 lira ödeme yapılıyor.
65 yaş aylığı nedir?
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında bağlanan 65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) sosyal anlamda hiçbir geliri ve güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz olan ve adından da belli olduğu gibi 65 yaşını doldurmuş kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabileceği devlet tarafından bağlanan maaştır.
65 yaş aylığını alabilmek ve bu imkânlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Vatandaşlar için aranan bu şartlar;
-65 yaşın doldurulması,
-Türk vatandaşı olması,
-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,
-Nafaka almıyor olması,
-Hiçbir geliri olmaması,
-Sağlık sigortasının olmaması,
-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,
-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinde fazla olmamasıdır.
Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler, yaşlılık aylığı almaya hak kazanmaktadır Ancak aranan bu şartlardan bir ya da birkaç tanesini yerine getirmeyen vatandaşların 65 yaş aylığı için yapmış olduğu başvuru reddedilir.
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