EBA TV tekrar izle! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise tekrar izle! EBA TV izleme ekranı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Derslerini kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler EBA TV tekrar izlemek istiyor. Haberimizde bulunan EBA TV ilkokul, EBA TV ortaokul ve EBA TV lise kanallarından yayınları takip edebilir ve dersleri tekrar izleyebilirsiniz. İşte, EBA TV tekrar izleme sayfası!
EBA TV LİSE TEKRAR İZLE!
EBA TV DERS PROGRAMI
EBA TV İLKOKUL
09.00: Hayat Bilgisi – 1
09.30: Matematik – 1
10.00: Hayat Bilgisi – 2
10.30: Matematik -2
11.00: Hayat Bilgisi -3
11.30: Fen Bilimleri -3
12.00: Sosyal Bilgiler -4
12.30: Fen Bilimleri -4
13.00: İYEP Matematik
EBA TV ORTAOKUL
09.00: Sosyal Bilgiler -5
09.30: Fen Bilimleri -5
10.00: Sosyal Bilgiler -6
10.30: Fen Bilimleri -6
11.00: Sosyal Bilgiler -7
11.30: Fen Bilimleri -7
12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8
12.30: Fen Bilimleri -8
13.00: Arapça -6
EBA TV LİSE
09.00: Tarih -9
09.30: Kimya -9
10.00: Arapça -9
10.30: Tarih -10
11.00: Kimya-10
11.30: Siyer-10
12.00: Tarih-11
12.30: Kimya -11
13.00: Arapça -11
13.30: İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -12
14.00: Kimya -12
14.30: Arapça -12
EĞİTİM HANGİ KANALDA?
TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
EBA TV KANALI NASIL BULURUM?
SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.
DIGITURK , TURKSAT , TİVİBU EBA TV HANGİ KANALDA?
TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek.
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