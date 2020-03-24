Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri üzerinden algı operasyonu! Atatürk'ü de alet ettiler!

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye henüz ülkede herhangi bir vaka görülmeden gereken tüm tedbirleri alarak Koronavirüsün sınırlarımızdan girişini geciktirdi. 10 Mart'tan itibaren koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hükümet bir dizi önlemler aldı. Koronavirüsü ülkelerinde ciddi boyutta yavaşlatan Çin'den milyonlarca hızlı tanı kiti ve ilaçlar temin edildi. Ancak hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildiği gibi algı operasyonlarının bir numaralı provokatörleri iş başına geçti.

Söz konusu hızlı tanı kitlerinin Çin tarafından Türkiye'ye hibe edildiğini iddia eden provokatörler, manipülasyonlarına Mustafa Kemal Atatürk'ü de alet etti.

MİT SKANDALI İLE GÜNDEME GELEN YENİÇAĞ GAZETESİ ATATÜRK YALANINI MANŞETİNE TAŞIDI

Geçtiğimiz günlerde MİT mensubunu deşifre skandalı ile rezil olan Yeniçağ gazetesi, sosyal medyadaki algı operasyonlarında kullanılan sayfaların paylaştığı koronavirüs ile ilgili testlerin parasının Çin tarafından alınmadığı yalanını haber yaptı. Söz konusu haberde Çin'in hızlı tanı kitlerini hibe etmesinin sebebini de Atatürk'e bağlandığı görülüyor.

CHP TROLÜ GÖKHAN ÖZOĞUZ DA YALANI YAYMAYA ÇALIŞTI

Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarıyla CHP yandaşı bir görüntü çizmeye çalışan Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz da sosyal medyadaki yalanı yayan isimlerden biri oldu. Özoğuz sahte bir hesabın paylaşımını alıntılayarak "Vefa böyle bir şey" yazdı. Ancak Özoğuz'un alıntıladığı kişi, haber yalan çıkınca söz konusu tweetini sildi.

UĞUR DÜNDAR YALANA ÇANAK TUTTU

Öte yandan CHP'nin bir numaralı provokasyon gazetesi olan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar da köşe yazısında Atatürk'ün Çin'e yardımlarından bahsederek hibe yalanına çanak tutuyor.

AMAÇ İÇ SİYASETİ KARIŞTIRMAK!

Algı operasyoncularının 2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs üzerinden Atatürk'ü alet ederek yalan haberler yayması sosyal medya tarafından sert tepkiyle karşılandı. Dünyanın başına adeta bela olan ve on binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs üzerinden siyaset yapılması hükümet düşmanlığını gözler önüne serdi. Türkiye başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ve bütün sağlık çalışanlarını alkışlarken krizin başarı ile yönetilmesini hazmedemeyen provokatörler bu sefer baltayı taşa vurdu.

"ATATÜRK İDDİASI GERÇEK DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan ve 6 saati geçen Bilim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çin'den gelen kitlerin ücretinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından ödendiği yönündeki iddianın gerçek olmadığını belirterek, "Kitleri gerekli ücreti ödeyip aldık" şeklinde konuştu.

ATATÜRK NASIL ALET EDİLDİ?

Çin propagandasına Atatürk'ün alet edilmesi ise 1940'lı yıllarda Çin'deki kolera salgınına karşı yapılan yardımlar gösterildi. Çin'e gönderilen aşılar, Atatürk'ün 1928 kurduğu Hıfzısıhha Enstitüsü tarafından hazırlanmış ve bu ülkeye gönderilmişti. Türkiye'nin Çin'e gönderdiği yaklaşık 1 milyon aşı, doğru. Bununla ilgili uluslararası Reuters ajansı kaynaklı bir haberde bu bilgiler yer alıyor. Ayrıca devlet arşivinde de konuya ilişkin resmi evraklar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 1938 tarihli bu belgedir:

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Türkiye'de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için kurulmuş ve Ankara'da bulunan bir ulusal referans laboratuvarıdır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Hıfzıssıhha) bünyesindeki altı bölümden biridir.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte geçerli olan 1267 sayılı yasa tasarısı uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı idi.

Müessese ile ilgili en son yapılan değişiklik ise 1983 yılında olmuştur. 14 Aralık 1983 tarihindeki Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe göre 181 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurumun adı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. O tarihten beri de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. TAKVİM.COM.TR- ÖZEL HABER