Sahibinden cep yakmayan en ucuz otomobilleri takvim.com.tr'de derledik. Sıfır araba fiyatlarının artması sonucunda vatandaşlar fiyatı uygun olan ikinci el otomobillere yönelmiş durumda. Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın Koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili birçok tedbirler alındı. Alınan tedbirlerle birlikte bazı ürünlerin fiyatları yükselirken bazılarında da düşüşler yaşanıyor. Online otomotiv satışlarında düşüşler meydana geldi. İkinci el araç fiyatları, yeni tip Korona virüsün Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında şubat ayına kıyasla yüzde 2.5 gerilediği belirtildi. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...