Türk Kızılayı art arda duyurular yayımladı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Türk Kızılayı iş ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen gençlerin Kızılay kariyer sayfası üzerinden başvuru formunu doldurması ve iş başvurusunu bu şekilde yapması gerekmektedir.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
Türk Kızılayı iş ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen gençlerin Kızılay kariyer sayfası üzerinden başvuru formunu doldurması ve iş başvurusunu bu şekilde yapması gerekmektedir.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
Kızılay kariyer resmi internet adresi üzerinden yayımlanan personel alımı ilanları şu şekilde:
Tercüman
En az lise mezunu, tercihen lisans bölümlerinden mezun olan,(Yurtdışından mezun olan adaylarda Denklik Belgesi zaruridir)
Anadil seviyesinde Farsça konuşabilen, okuyabilenve yazabilen (test edilecektir),
Tercihen tercümanlık hizmetlerinde ve/veya sağlıkla ilgilibir ortamda çalışma tecrübesine sahip, farklı kültür, gelenek ve inançlarasaygılı olan,
Tercihen hassas gruplarla ve mülteci nüfusla çalışmadeneyimi olan,
MS Office programlarını kullanabilen,
Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerileri kuvvetliolan,
Etkili zaman yönetimi yapabilen,
Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilliolan (erkek adaylar için).
Aşçı
Tercihen MYO Aşçılık veya lise mezunu,
MEB onaylı aşçılık/ustalık/kalfalık belgesi olan,
Alanında en az 5 yıl deneyimli (En az 1000 kişilik yemek pişirme yetkinliği olan),
Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
İSG kurallarına özen gösteren,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
Sağlık engeli olmayan,
Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.
Reachtruck Operatörü
Tercihen ön lisans veya lise mezunu,
MEB onaylı forklift - reachtruck operatörü belgesine sahip,
G sınıfı (forklift-reachtruck operatörü ehliyeti) olanlar tercih edilecektir.
Aktif olarak Reachtruck kullanabilen,
Depolama ve sevkiyat alanında en az 3 yıl deneyim sahibi,
Yurt içi ve Yurt dışı seyahat engeli olmayan,
ISG kurallarına özen gösteren,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu,
B sınıfı ehliyete haiz,
Sağlık engeli olmayan,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış
Doğrulama ve Gözlem Analiz Asistanı
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinden mezun, tercihen Ekonometri, İstatistik bölüm mezunu,
Nitel ve nicel veri analizli yapıp, sonuçları raporlayabilen,
İyi seviye de İngilizce bilen,
MS Office programları ve SPSS kullanabilen,
İlgili alanda tercihen az 2 yıl tecrübeli,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Analitik düşünebilen ve çözüm odaklı,
Ekip çalışması içinde uyumlu,
B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),
Kalite İzleme Uzmanı
Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri; Çevre/Kimya/Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerin den veya Fen-Edebiyat Fakülteleri; Kimya Bölümünden mezun olmak,
Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi konusunda iki yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
Tercihen ISO 9001/ISO 17025/ISO 10002/ISO 27001/ISO 22301/ISO 15189 baş denetçi olmak,
Problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilmek,
Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,(okuma, anlama, konuşma ve yazma)
Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,
Seyahate engel bir durumu olmamak,
Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
Erkek adaylara askerlik görevini yerine getirmiş olmak.
Uzman ( Endüstri Mühendisi)
Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmak,
Fizibilite analizi ve Mevcut Durum Analizi yapabilmek,
Proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilmek,
Süreç haritalama ve değer akışı çalışmalarında deneyimli olmak,
Kurum içi analiz, Kurum dışı (Çevre) analizleri (Sektör Analizi, Kurum Kültürü Analizi, PESTL Analizi, BCG Analizi, Rakip Analizleri vb. konusunda deneyimli olmak,
Sistem modelleme ve kurgulama alanında en az 2 yıllık deneyimli olmak,
İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, ( Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma )
ERP ve Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek, tercihen MS Project, İstatistiksel programları(SPSS, vb.) paket programlarını kullanabilmek,
Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
Seyahate engel bir durumu olmamak,
Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak.
Finans Asistanı
En az lisans mezunu olmak,
Tercihen İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ,Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olmak,
Yazılı ve sözlü çok iyi derecede İngilizce bilmek,
Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilmek,
İletişim becerisine sahip olmak,
Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,
Seyahat engeli bulunmamak,
Aktif araç kullanabiliyor olmak,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak,
Kalite Güvence Uzmanı
Üniversitelerin Biyomedikal/Kimya/Elektronik/Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Eczacılık Fakültesi Bölümünden mezun olmak,
Proje yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi, problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilecek,
Tercihen sağlık hizmeti alanında iyi üretim uygulamalarında deneyim sahibi olmak,
Kalite yönetim sistemlerinde deneyim sahibi olmak,
Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak (Literatür taraması yapabilecek derecede okuma, yazma, konuşma)
Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,
Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,
Seyahate engel bir durumu olmamak,
Erkek adaylar askerlik görevini yerine getirmiş olmak.
Ruh Sağlığı Hemşiresi
Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,
Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,
Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,
Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,
Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,
Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,
Ekip çalışmasına yatkın olmak,
Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.
Gençlik Çalışanı
Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Sosyal Hizmetler, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu,
Pedagojik formasyon sahibi ve/veya en az 1 yıl çocuklarla çalışma deneyimi olan,
İyi seviyede Arapça konuşabilen, ( Mülakatlar Arapça ve Türkçe gerçekleştirilecek olup bu kriteri sağlamayan adaylar değerlendirilmeyecektir.)
İletişim becerisi yüksek,
Ekip çalışmasına yatkın
Gelişime açık,
Sorumluluk sahibi,
MS Office programlarını etkin kullanabilen,
Seyahat engeli bulunmayan,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli
Dijital İletişim (Webmaster) Uzmanı
Üniversiteleri lisans bölümlerinden mezun(tercihen iletişim fakültesi mezunu),
İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi,
İleri düzeyde İngilizce bilen,
Adobe Photoshop ve Dreamweaver programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
CSS3 ve HTML5 bilen (Tercihen Javascript uygulamaları geliştirebilen),
Mobil uygulamalar konusunda bilgi sahibi,
MS Office programlarını kullanabilen,
Projelendirme aşamalarında etkili sunumlar hazırlayabilen ve güçlü raporlama becerisine sahip,
B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen,
Seyahat engeli bulunmayan,
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için).
Veri Doğrulama Uzmanı
Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,
Veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,
İyi derece SQL, MS Office bilgisine sahip,
Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,
Tercihen SPSS, R, Statistica vb. istatistiksel araçları kullanabilen,
Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip (test edilecektir),
Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,
Süreç analizi, süreç iyileştirme, süreç otomasyonu, doküman yönetimi konularında tecrübeli,
Etkin ve etkili iletişim kurabilen, takım çalışmasına yatkın,
Yoğun iş temposunda çalışabilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Raporlama Uzmanı
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili fakültelerinden mezun olmak,
Raporlama konusunda en az 2 yıl iş deneyimi sahibi olmak,
İyi derecede İngilizce konuşup, anlayabilmek (test edilecektir),
MS Office programlarını etkin kullanabiliyor olmak,
Tableau , Basic Design, GIS Programlarının bazılarını kullanabilmek,
Tercihen görselleştirme becerisi ve kabiliyetine sahip olmak,
Yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
Analiz ve yorumlama yeteneği gelişmiş olmak,
Veri analizinden anlamak,
Ekip çalışmasına yatkın olmak,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya 2 yıl tecilli olmak.
İletişim Asistanı
-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak (İletişim fakültesi mezunu tercih sebebidir),
-İyi seviyede İngilizce bilmek (ikinci dil olarak Arapça bilen tercih sebebidir),
-Daha önce benzeri bir pozisyonda en az 1 yıllık iş deneyimi olmak,
-Analitik düşünme yapısına sahip,
-Çözüm odaklı düşünebilmek, sonuç odaklı olmak,
-Etkili yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak,
-Ehliyet sahibi olan ve aktif araç kullanabilmek,
-MS Office Programlarını ve ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,
-Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği en az 2 yıl tecilli olmak.
Grafiker
Lisans mezunu tercihen Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı bölümlerinden mezun,
Tercihen alanında en az 3 yıl deneyimli,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesing vb. tasarım programlarına hakim ve programlar hakkında yenilikleri takip eden,
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
Tercihen baskı teknolojileri konusunda bilgili ve video tasarım süreçlerine hakim,
Ekip çalışmasına yatkın,
Seyahat engeli olmayan,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
B Sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
Koruma Programı Proje Sorumlusu
•Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal bilimler, Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Sosyal hizmet, Psikoloji,Sosyoloji bölümlerinden mezun,
•Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Çocuk Koruma, Vaka Yönetimi, Halk Sağlığı konularına ve mevzuata hakim
•İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.)
• Sivil toplum çalışmalarında veya alanında en az 3 yıl tecrübeli,
•Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,
•İş takip etme becerisine sahip,
•Takım çalışmasına yatkın,
•İletişim becerisi yüksek,
•Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,•
•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
•Belirtilen ilde/illerde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli.
Proje Uzmanı
Üniversitelerin sosyal bilimler lisans bölümlerinden mezun (yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir),
Sivil Toplum Kuruluşlarında ya da Sosyal Sorumluluk Projelerinde 2 yıl ve üzeri iş tecrübesi olan(saha tecrübeli),
MS Office programlarını raporlama yapabilecek düzeyde kullanabilen (tercihen SPSS, Tableou, MiniTab vb. programları aktif kullanabilen),
İleri seviyede İngilizce dil bilgisine (okuma-yazma-konuşma) sahip olan,
Aktif olarak ingilizce raporlama yapabilen,
Ekip içerisinde rahatlıkla çalışabilen, çabuk koordine olan,
İletişim becerileri kuvvetli,
Esnek ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
Düzenli seyahat programına engeli olmayan,
B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Kurumsal Bağış Uzmanı
Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan (Tercihen İİBF, Pazarlama, İletişim bölümleri),
Tercihen İlgili alanda en az 3 yıl deneyim sahibi olan,
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilen,
İyi düzeyde MS Office programlarını kullanan,
Tercihen SAP kullanım bilgisine sahip,
Tercihen 'Proje Yönetim Sertifikası'na sahip,
Müşteri Portföy Yönetimi tecrübesine sahip,
Marka iletişimi, sponsorluk ve satış konularına hakim olan,
Temsil kabiliyeti, diksiyonu ve iletişim becerisi yüksek olan,
Hedef odaklı çalışma anlayışına sahip, problem çözme ve ikna kabiliyeti yüksek olan,
Sunum hazırlayabilme, yapabilme yeteneği yüksek olan,
Raporlama becerisi yüksek ve karar mekanizmalarına destek olacak sonuçlar çıkarabilen,
Seyahat engeli olmayan,
B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanan,
Askerlik hizmetini tamamlamış olan (erkek adaylar için).
Yazılım Geliştirme Uzmanı
• Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak(Tercihen Bilgisayar, Elektrik/Elektronik vb. mühendislik bölümleri),
• Konusunda en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,
• C# ile Microsoft.NET uygulama geliştirme konusunda ileri deneyime sahip olmak,
• ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC ve Web API teknolojilerinde tecrübeli olmak,
• İlişkisel veritabanı (Oracle, MSSQL Server, postgreSQL),SQL (PL/SQL,T-SQL) tecrübesi olmak,
• Kaynak kontrol yazılımları (SVN, TFS, GIT vs.) kullanarak proje geliştirmiş olmak,
• Nesne yönelimli programlama(OOP), Servis yönelimli mimari(SOA), Tasarım desenleri (Design Patterns), Çok katmanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak
• Agile yazılım geliştirme süreçleri bilgisine sahip olmak(Scrum, Kanban vb.),
• Tercihen Test Otomasyonu ve Continuous Integration konularında bilgi sahibi olmak,
• Tercihen Mobil geliştirme teknolojilerinde bilgi sahibi olmak (iOS,Android),
• Tercihen JavaScript Framework'lerine hakim olmak (jQuery,AngularJS, Bootstrap, React),
• Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek, insan ilişkileri kuvvetli olmak,
• Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
• Proaktif ve sonuç odaklı yaklaşımla çalıştığı işleri baştan sona takip ederek tamamlayabilmek,
• Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem vermek,
• Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık olmak,
• Teknik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,
• Ankara'da ikamet eden/edebilecek olmak,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
KIZILAY TARİHÇE
Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. 29 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 Temmuz 1865 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Cenevre Sözleşmesi gereği olarak "Mecrûhîn ve Marzâ-yi Askeriyyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti – Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım ve Destek Cemiyeti" adıyla Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa öncülüğünde kurulmuş ancak hiçbir zaman çalışır hale geçmemiştir.
14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adı ile Marko Paşa önderliğinde yapılan toplantılardan sonra yeniden kurulmuş ve Sırbistan-Karadağ Savaşları ile Teselya Savaşlarında yardım çalışmaları yaptıysa da ancak 1960 yılında kurumsal olarak çalışmaya başlayabilmiştir, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, amblem olarak hilâli alması gerekçe gösterilerek Uluslararası Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) tarafından uzun süre kabul edilmedi. Nihayet 1897 Haziranında Londra'da toplanan Milletlerarası VIII. Kızılhaç Konferansı'nda Dr. Besim Ömer Paşa'nın gayretleriyle hilâlin amblem olarak alınması resmen kabul edilmiştir. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti" adını almıştır. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygun görülen "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını almıştır. Kızılay sağlık için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.