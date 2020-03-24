Türk Kızılayı art arda duyurular yayımladı. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Türk Kızılayı iş ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen gençlerin Kızılay kariyer sayfası üzerinden başvuru formunu doldurması ve iş başvurusunu bu şekilde yapması gerekmektedir.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Türk Kızılayı iş ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen gençlerin Kızılay kariyer sayfası üzerinden başvuru formunu doldurması ve iş başvurusunu bu şekilde yapması gerekmektedir.

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx