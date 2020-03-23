Peki, Zoom ile neler yapabilirsiniz?

Zoom'u popüler kılan, en iyi canlı ders anlatma aracı haline getiren özellikleri

VİDEO Birbirinizi görebiliyorsunuz. Öğrenci öğretmeni, öğretmen de öğrenciyi görüyor.

SES Birbirinizi duyabiliyorsunuz. Öğretmen ders anlatabiliyor, öğrenciye sorular sorabiliyor, öğrenci sorulara cevap verebiliyor, istediği zaman konuşabiliyor.

EKRAN PAYLAŞIMI Öğretmen olarak ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Yani öğrenci sınıfta tahtayı takip ediyorsa burada da sizin bilgisayarınızın ekranını kendi bilgisayarında görüyor. Dolayısıyla siz ekranınızdaki materyallere bakarak anlattıklarınızı karşı taraf görerek dinliyor. Bilgisayarınızda bir resim, metin veya video açtığınızda karşı taraf da bunları görüyor. Ekran paylaşımı iki taraflı da yapılabiliyor. İsterseniz öğrenciniz de kendi ekranını sizinle paylaşabilir. Örneğin yaptığı bir ödevi, yazdığı bir metni size gösterebilir. Birlikte kendi dosyanız veya karşı tarafın dosyası üzerinde çalışabilirsiniz.

TAHTA Ekranınızda açtığınız herhangi bir dosyaya veya sunuma istediğinizi yazın, istediğinizi çizin karşı taraf anlık olarak sizin yazdıklarınızı ve çizdiklerinizi görür. İsterseniz sadece beyaz tahta aracını açarak gerçek yazı tahtası gibi kullanın.

YETKİ İZİN İsterseniz öğrenciye kendi faresini veya kalemini kullanarak sizin ekranınıza yazmasına izin verebilirsiniz. Örneğin ekranınızda bir boşluk doldurma etkinliği var. Açtınız ve bunu karşı tarafla paylaştınız. Dosya olarak değil ekran görüntüsü olarak paylaşıyorsunuz. Sizin ekranınızdaki boşluk doldurma metni artık karşı tarafın ekranında da var. Karşıdaki kişiye bu boşlukları sen doldur diye izin verebiliyorsunuz (klavye ve fare kullanma yetkisi). O kendi ekranında boşlukları doldururken siz anlık görüyor müdahale edebiliyor, açıklama yapabiliyor, soru sorabiliyorsunuz. Kısacası karşılıklı olarak her an iletişimdesiniz.