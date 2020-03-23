Son dakika haberi: Karşılıksız çek ve sicil affı düzenlemesi için geri sayımda sona gelinirken vergi affı bekleyen on binlerce vatandaşa kötü haber geldi. Vergi borçlarına af gelmesini bekleyen yüz binlerce kişi, müjde bekliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, vergi affı döneminin kapandığını , artık vergi borçlarına af gelmeyeceğini söyledi. 2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep etmektedir.
VERGİ AFFINDA KÖTÜ HABER
Vergi borçlarına af gelmesini bekleyen yüz binlerce kişi, müjde bekliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, vergi affı döneminin kapandığını , artık vergi borçlarına af gelmeyeceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Alabayrak vergi affına ilişkin yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.
"Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. 'Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubatta fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. "Bu çerçevede aflar dönemi bitti." demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim."
KARA LİSTE DİKKATE ALINMAYACAK DİYECEĞİZ AMA...
Bankaların veto ettiği , kredi kullanamayanlar için de sicil affı gündeme geldi. AK Parti kurmayları sicil affında tavsiye kararı alacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Mevcut düzenlemede kara listede olanlara kredi verilmesinde bankacılar sorumlu tutuluyor. Biz yeni yasa ile kara listenin dikkate alınmayacağını söyleyeceğiz. Ama sonuçta yine bankalar kendileri karar verecek"
KARŞILIKSIZ ÇEKTE YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?
Yapılan son dakika açıklamasında , düzenlemeler için taslak hazırlandığına , hazırlanan ve taslakla karşılıksız çek cezası nedeniyle adli para ve hapis cezalarında erteleme olacak. 3 yıl ertelenecek bu cezalarda taahhüt yüzde 10 olacak. Karşılıksız çek verdiği için ceza alan kişi, cezanın ertelenmesinden faydalanmak için yüzde 10 'luk bir ödeme yapacak. Bunu ödeyen vatandaş, daha sonra kalan parayı 3 yıl içinde ödeyecek. 3 yılın sonunda borcun tamamı ödenirse cezalar kalkacak.
Öte yandan karşılıksız çekle ilgili cezaların ertelenmesi konusunda, AK Parti'nin hukukçu kurmayları, ilgili bakanlıklardan risk analizi yapmalarını da istedi. Adalet Bakanlığından AK Parti yönetimine iletilen bilgi notunda, karşılıksız çek suçundan 300'ün üzerinde kişiyle ilgili kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. AK Parti kurmayları binlerce kişinin hakkında da işlem yürütüldüğünü ifade ederken "Ticaret Bakanlığının verdiği bilgiye göre, toplam çeklerin yüzde 2,5-3'ü karşılıksız. En fazla 2018 yılında karşılıksız çek olmuş. Yüzde 3'ün üzerine çıkılmış" değerlendirmesini yaptı.
KARŞILIKSIZ ÇEKE HAPİS CEZASI KALKACAK MI?
Konu hakkında yasa teklifini TBMM gündemine taşıyan CHP adına konu hakkında açıklama yapan CHP Milletvekili Hamzaçebi "Çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezası uygulanıyor.
Bunun süresinde ödenmemesi durumunda ise hapis cezasına dönüşüyor. Çekte yazılı rakam her neyse, bu özel hukuk ilişkisinden doğan bir alacak veya borçtur. Özel hukuk ilişkisinden doğan bir tutarın ödenmesi için hapis cezası getirilmesi doğru değildir.
Bu, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle hapis cezası verilmesi anlamına gelir. Anayasa'nın temel kuralına aykırıdır. Kriz nedeniyle esnaf hapis tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Son iki yıl içerisinde karşılıksız çek sayısında adeta patlama yaşanıyor" diyerek uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.
SİCİL AFFI NEDİR?
2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep etmektedir. 2020 yılında meclise tekrar sunulan ve düzenleme yapılarak esnaf ve kara listedeki vatandaşlara umut olacak sicil affı yasası ile ilgili çalışmalar bitti. 2020 yılında torba yasa ile beraber sicil affı yasasının da yeniden düzenlenerek geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek. Bankalara borcu olan ve borcunu ödeyemeyen vatandaşların 6 ay içerisinde
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