KARŞILIKSIZ ÇEKTE YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Yapılan son dakika açıklamasında , düzenlemeler için taslak hazırlandığına , hazırlanan ve taslakla karşılıksız çek cezası nedeniyle adli para ve hapis cezalarında erteleme olacak. 3 yıl ertelenecek bu cezalarda taahhüt yüzde 10 olacak. Karşılıksız çek verdiği için ceza alan kişi, cezanın ertelenmesinden faydalanmak için yüzde 10 'luk bir ödeme yapacak. Bunu ödeyen vatandaş, daha sonra kalan parayı 3 yıl içinde ödeyecek. 3 yılın sonunda borcun tamamı ödenirse cezalar kalkacak.

Öte yandan karşılıksız çekle ilgili cezaların ertelenmesi konusunda, AK Parti'nin hukukçu kurmayları, ilgili bakanlıklardan risk analizi yapmalarını da istedi. Adalet Bakanlığından AK Parti yönetimine iletilen bilgi notunda, karşılıksız çek suçundan 300'ün üzerinde kişiyle ilgili kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi. AK Parti kurmayları binlerce kişinin hakkında da işlem yürütüldüğünü ifade ederken "Ticaret Bakanlığının verdiği bilgiye göre, toplam çeklerin yüzde 2,5-3'ü karşılıksız. En fazla 2018 yılında karşılıksız çek olmuş. Yüzde 3'ün üzerine çıkılmış" değerlendirmesini yaptı.