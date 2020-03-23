Ünitelerden kira alınmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden Coronavirüs önlemleri kapsamında kira bedeli alınmayacağını bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden Coronavirüs önlemleri kapsamında kira bedeli alınmayacağını bildirdi.
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