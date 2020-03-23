Koronavirüs yüzünden yok satıyor! Kuka tespihleri adeta bakteri avcısı!

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı saran yeni tip koronavirüsten korunma yolları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Uzmanlar koronavirüsten korunmak için birinci şartın el temizliği olduğunu açıkladı. Uzmanların el temizliğine işaret etmesinin ardından vatandaşlar kuka tespihlerine yöneldi. Kuka tespihler, antibakteriyel özelliği nedeniyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı adeta yok satıyor. Tespihçi Ahmet Ünverdi, tanesi en az 30 liradan satılan kuka tespihlerini talep üzerine birçok ile gönderdiğini söyledi.

Kuka ağacının Hindistan cevizine benzeyen meyvesi, antibakteriyel özelliği bulundurması nedeniyle eldeki mikropları yok ediyor.

Tespih çekmeyi sevip, virüse karşı önlem almak isteyenler de Osmanlı döneminden bu yana hekimlerin hijyen açısından önerdiği kuka ağacının meyvesinden yapılma tespihlere yöneldi.



"ÇOK YOĞUN TALEP GELDİ"

Adana'da baba mesleği olan tespihçiliği uzun yıllardır yapan tespih ustası Ahmet Ünverdi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kuka tespihlerin son aylarda yok sattığını söyledi. Ünverdi, birçok ilden de tespih için talep geldiğini belirterek, "Yurt dışından önceden çok talebimiz oluyordu. Korona virüsten sonra yurt içinde birçok şehre göndermeye başladık. İstanbul ve Ankara'dan çok yoğun talep geldi" ifadelerini kullandı.