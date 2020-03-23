Türkiye'de son günlerde Koronavirüs salgını gitgide büyüyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gece geç saatlerde Koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'deki son istatistiki verileri paylaşıyor! Bakan Koca'nın dün akşam saat 23:00'da açıkladığı üzere Türkiye'de 947 vaka, 21 ölüm gerçekleşti! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Türkiye'de Hangi Şehirlerde Korona Vakası Var?
Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.
Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Koronavirüs Bilim Kurulu bir araya geliyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.
Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."
Koronavirüs yüzünden yok satıyor! Kuka tespihleri adeta bakteri avcısı!
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı saran yeni tip koronavirüsten korunma yolları en çok merak edilen konulardan biri oldu. Uzmanlar koronavirüsten korunmak için birinci şartın el temizliği olduğunu açıkladı. Uzmanların el temizliğine işaret etmesinin ardından vatandaşlar kuka tespihlerine yöneldi. Kuka tespihler, antibakteriyel özelliği nedeniyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı adeta yok satıyor. Tespihçi Ahmet Ünverdi, tanesi en az 30 liradan satılan kuka tespihlerini talep üzerine birçok ile gönderdiğini söyledi.
Kuka ağacının Hindistan cevizine benzeyen meyvesi, antibakteriyel özelliği bulundurması nedeniyle eldeki mikropları yok ediyor.
Tespih çekmeyi sevip, virüse karşı önlem almak isteyenler de Osmanlı döneminden bu yana hekimlerin hijyen açısından önerdiği kuka ağacının meyvesinden yapılma tespihlere yöneldi.
"ÇOK YOĞUN TALEP GELDİ"
Adana'da baba mesleği olan tespihçiliği uzun yıllardır yapan tespih ustası Ahmet Ünverdi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kuka tespihlerin son aylarda yok sattığını söyledi. Ünverdi, birçok ilden de tespih için talep geldiğini belirterek, "Yurt dışından önceden çok talebimiz oluyordu. Korona virüsten sonra yurt içinde birçok şehre göndermeye başladık. İstanbul ve Ankara'dan çok yoğun talep geldi" ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle ilgili şoke eden iddia! 2004 yılında Fransa'da...
İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi.
Yaklaşık 20 dakika süren görüntüde iddiayı ortaya atan kişi, Pasteur Enstitüsünün virüsle ilgili buluşunu Avrupa'da gerekli makamlara tescil ettirdiğini iddia ederken, Pasteur Enstitüsünün aşısını daha fazla satmak için bunu yaptığı ileri sürdü.
PASTEUR ENSTİTÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Bunun üzerine Pasteur Enstitüsünde görevli araştırmacı Olivier Schwartz, Le Monde gazetesine açıklama yaparak, ortaya atılan iddiaları yalanladı.
Euronews'de yer alan habere göre, Schwartz, iddiayı ortaya atanların koronavirüsün bir çok tipi olduğu gerçeğini bilmediğini altını çizerek, "Bunlar tamamen fanteziye dayanan hayal ürünü haberler. Haberi yayan, koranavirüsün, kimse tarafından bilinmediğini ortaya atarken, bir çok tip koranavirüs tipi olduğundan bile haberdar bile değil." dedi.
Pasteur Enstitüsünün 2004 yılında koronavirüsü bulduğunu Avrupa'da tescil ettirdiği iddiasıyla ilgili olarak Schwartz, bunun da asılsız olduğunu beirterek, Pasteur Enstitüsü tarafından tescil ettirilenin SARS-CoV virüsü olduğunu ve bunun da bilimsel buluşu korumak adına yapıldığını söyledi.
Koronavirüs dünya borsasını tepetaklat etti! Bir ayda 28 trilyon dolar eridi!
Dünya ekonomisini sarsan koranavirüs kabusu, borsaları da yerle bir etti. Merkez bankalarının açıkladığı ve toplam büyüklüğü 5 trilyon dolara ulaşan teşvik paketlerine rağmen, küresel ekonominin resesyona gireceği endişeleri, borsalarda 2008 krizinden bu yana en sert düşüşe neden oldu. Dünya borsaları endeksi olarak tanımlanan MSCI World, 12 Şubat'tan bu yana yüzde 32 değer kaybetti. İşlem gören şirketlerin piyasa değeri de 28 trilyon dolar azalarak 87 trilyon dolardan 59 trilyon dolara indi.
ÇİN BORSASI YÜKSELİYOR
Virüsün etkisini artırdığı son bir ayda ABD'de Dow Jones Endeksi yüzde 34.3 düştü. Virüsten en fazla etkilenen ülke durumuna gelen ve üretimini tamamen durduran İtalya'da endeks yüzde 37 değer kaybederken, Fransa yüzde 33, Almanya yüzde 35, Yunanistan yüzde 39 düştü. Son 1 ayda dünyada en fazla düşen borsa yüzde 41.4 ile Brezilya olurken, bu ülkeye yüzde 41.3 Lüksemburg, yüzde 40.4 ile Avusturya izledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşten ağır darbe alması beklenen rusya'da ise endeks yüzde 40.2 düştü. Virüsün çıkış noktası olan Çin ise son üç ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Bu dönemde Çin Borsası yüzde 8 prim yaptı.
BORSA İSTANBUL TUTUNDU
Virüsün etkisini göstermeye başladığı Türkiye'de Borsa İstanbul son 1 ayda tutunan piyasalar arasında yer aldı. Yüzde 25.8 düşen Borsa İstanbul'da kayıplar dünya ortalamasının yarısında kaldı. Hisse senedi fiyatlarının dolar bazında 15 yılın dibine gerilemesi ve son dönemde şirketler tarafından açıklanan hisse geri alımlarının hızları piyasanın tutunmasında etkili oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.