Emekliye aile yardımı nedir?

Emekliye aile yardımı, devlet tarafından çocuk sahibi olan emeklilere yönelik sunulmakta olan yardımları kapsamaktadır. Yardımlarla, memur çalışanın eşinin çalışmaması durumunda aylık maaşa ek ödeme yapılır. Bu bağlamda çocuk sayısına göre ek yardım da eklendiğinde aile yardım ödemesi tutarı belirlenmektedir. Aile yardımları kapsamında 0-6 yaş arası çocuklara ve 6 yaş üstü çocuklara farklı tutarlarda ödemeler yapılmaktadır. Memurlar için yapılan aile yardım ödemesiyle birlikte yapılmış olan yeni düzenleme ve talepler karşısında emeklilerin de aile yardımı alabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Çalışmaların sonucunda emekli memurlar aile yardımları almaya devam edecekler. Emekliler böylelikle her ay 405 TL daha fazla ödeme alacaklar. Bu tutardaki aile yardımından yalnızca iki çocuğu olan emekliler faydalanabilecek. Çocuk sahibi olan memurlara yapılan yardımların aynı zamanda emekliye de yapılması öngörülüyor. Şuanda konuya ilişkin herhangi bir duyuru yapılmamasına karşın emekli deneklerinin belirtmiş olduğu talep olumlu yanıt aldı ve şuanda konuya ilişkin adım atma hazırlığının sürdüğü kaydedildi.