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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 Gazete
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    Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar, Türkiye genelindeki tüm mağazalarını virüs nedeniyle geçici olarak kapattı. Tüketicilerin elektronik ürün ihtiyacını internet sitesinden alışveriş yaparak karşılayabileceği açıklandı.

    Online hizmet
    Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar, Türkiye genelindeki tüm mağazalarını virüs nedeniyle geçici olarak kapattı. Tüketicilerin elektronik ürün ihtiyacını internet sitesinden alışveriş yaparak karşılayabileceği açıklandı.

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