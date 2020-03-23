Online hizmet

Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar, Türkiye genelindeki tüm mağazalarını virüs nedeniyle geçici olarak kapattı. Tüketicilerin elektronik ürün ihtiyacını internet sitesinden alışveriş yaparak karşılayabileceği açıklandı.
Teknosa, Media Markt ve Vatan Bilgisayar, Türkiye genelindeki tüm mağazalarını virüs nedeniyle geçiciolarak kapattı. Tüketicilerin elektronik ürün ihtiyacını internet sitesinden alışveriş yaparak karşılayabileceği açıklandı.
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