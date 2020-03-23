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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 Gazete
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    Maske okuldan

    Meslek liselerinde kısa sürede 100 bin maske üretildi. Üretim yapan okul sayısı 50’ye çıktı. Okullardan ayda 2 milyon maske çıkacak. İlk maskeler üretilmeye başlandı ve kısa sürede 100 bin cerrahi maske üretildi.

    Maske okuldan
    Meslek liseleri maske üretim merkezi oldu. Coronavirüs önlemleri kapsamında başlattığı maske üretimi kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı, 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretilmesi için yatırımlarını yapmıştı. İlk maskeler üretilmeye başlandı ve kısa sürede 100 bin cerrahi maske üretildi. Bakanlık, cerrahi maske üretimi yapan lise sayısını 50'ye çıkardı. Cerrahi maske üreten okullara meslek okulları da katıldı. Bu kapsamda İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu da cerrahi maske üreten okullara dahil oldu. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, cerrahi maske üretimi için 37 meslek lisesine altyapı yatırımları yaptıklarını ve tüm okulların üretimine geçtiğini belirtti. Seçilen okullardan güzel haberler geldiğini aktaran Özer, şöyle konuştu: "Deneme üretimleri tamamlandı. Kısa sürede ilk maskeler üretildi. Üretim yapan lise sayımızı 50'ye çıkarttık. 3 özel eğitim meslek okulumuz da üretim yapmak istedi ve 50 okula onları da dahil ettik. Üretim kapasitemizi hesapladık. Ayda yaklaşık 2 milyon cerrahi maske üretebilecek durumdayız."

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