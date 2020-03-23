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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 13:36
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    • 23.03.2020 13:38
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    : 23 şehirde 11269 kişi karantina altında! (?)

    Son dakika haberi geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 şehirde bulunan 36 yurtta karantina altında bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti. Peki ?

    Koronavirüs son durum: Hangi ilde KYK yurtları var?

    Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve toplam karantina sayısı ve karantinaların uygulandığı şehir sayılarına yer verildi. Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.

    CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

    Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

    TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERDE KORONA VAKASI VAR?

    Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.

    HANGİ İLLERDE KYK YURDU VAR?

    İL

    İLÇE

    ADANA

    MERKEZ

    ADANA

    CEYHAN

    ADANA

    KOZAN

    ADIYAMAN

    MERKEZ

    ADIYAMAN

    BESNİ

    ADIYAMAN

    KAHTA

    AFYONKARAHİSAR

    MERKEZ

    AFYONKARAHİSAR

    SANDIKLI

    AFYONKARAHİSAR

    BAYAT

    AFYONKARAHİSAR

    EMİRDAĞ

    AFYONKARAHİSAR

    ŞUHUT

    AFYONKARAHİSAR

    BOLVADİN

    AFYONKARAHİSAR

    ÇAY

    AĞRI

    MERKEZ

    AĞRI

    PATNOS

    AKSARAY

    MERKEZ

    AKSARAY

    ORTAKÖY

    AMASYA

    MERKEZ

    AMASYA

    MERZİFON

    AMASYA

    SULUOVA

    ANKARA

    MERKEZ

    ANKARA

    ÇUBUK

    ANKARA

    POLATLI

    ANKARA

    ŞEREFLİKOÇHİSAR

    ANKARA

    NALLIHAN

    ANKARA

    HAYMANA

    ANTALYA

    MERKEZ

    ANTALYA

    ALANYA

    ANTALYA

    MANAVGAT

    ANTALYA

    KORKUTELİ

    ANTALYA

    KUMLUCA

    ARDAHAN

    MERKEZ

    ARDAHAN

    GÖLE

    ARTVİN

    MERKEZ

    ARTVİN

    HOPA

    ARTVİN

    BORÇKA

    ARTVİN

    ARHAVİ

    ARTVİN

    YUSUFELİ

    ARTVİN

    ŞAVŞAT

    AYDIN

    MERKEZ

    AYDIN

    KOÇARLI

    AYDIN

    SÖKE

    AYDIN

    KUŞADASI

    AYDIN

    NAZİLLİ

    AYDIN

    YENİPAZAR

    AYDIN

    SULTANHİSAR

    AYDIN

    KARACASU

    BALIKESİR

    MERKEZ

    BALIKESİR

    BANDIRMA

    BALIKESİR

    DURSUNBEY

    BALIKESİR

    HAVRAN

    BALIKESİR

    BURHANİYE

    BALIKESİR

    MANYAS

    BARTIN

    MERKEZ

    BATMAN

    MERKEZ

    BAYBURT

    MERKEZ

    BİLECİK

    MERKEZ

    BİLECİK

    PAZARYERİ

    BİNGÖL

    MERKEZ

    BİTLİS

    MERKEZ

    BİTLİS

    ADİLCEVAZ

    BİTLİS

    AHLAT

    BİTLİS

    TATVAN

    BOLU

    MERKEZ

    BOLU

    GEREDE

    BOLU

    MUDURNU

    BOLU

    SEBEN

    BURDUR

    MERKEZ

    BURDUR

    BUCAK

    BURDUR

    GÖLHİSAR

    BURSA

    MERKEZ

    BURSA

    GEMLİK

    BURSA

    KARACABEY

    BURSA

    İNEGÖL

    ÇANAKKALE

    MERKEZ

    ÇANAKKALE

    BİGA

    ÇANAKKALE

    GELİBOLU

    ÇANAKKALE

    GÖKÇEADA

    ÇANKIRI

    MERKEZ

    ÇORUM

    MERKEZ

    ÇORUM

    OSMANCIK

    ÇORUM

    İSKİLİP

    ÇORUM

    SUNGURLU

    DENİZLİ

    MERKEZ

    DENİZLİ

    BEKİLLİ

    DENİZLİ

    BULDAN

    DENİZLİ

    HONAZ

    DENİZLİ

    ÇİVRİL

    DENİZLİ

    TAVAS

    DİYARBAKIR

    MERKEZ

    DÜZCE

    MERKEZ

    DÜZCE

    AKÇAKOCA

    DÜZCE

    CUMAYERİ

    DÜZCE

    KAYNAŞLI

    EDİRNE

    MERKEZ

    EDİRNE

    HAVSA

    EDİRNE

    KEŞAN

    EDİRNE

    UZUNKÖPRÜ

    EDİRNE

    İPSALA

    ELAZIĞ

    MERKEZ

    ERZİNCAN

    MERKEZ

    ERZİNCAN

    KEMAH

    ERZİNCAN

    KEMALİYE

    ERZİNCAN

    REFAHİYE

    ERZİNCAN

    TERCAN

    ERZURUM

    MERKEZ

    ERZURUM

    AŞKALE

    ERZURUM

    İSPİR

    ERZURUM

    OLTU

    ERZURUM

    PASİNLER

    ERZURUM

    NARMAN

    ERZURUM

    HINIS

    ERZURUM

    HORASAN

    ESKİŞEHİR

    MERKEZ

    ESKİŞEHİR

    SİVRİHİSAR

    GAZİANTEP

    MERKEZ

    GAZİANTEP

    NİZİP

    GAZİANTEP

    İSLAHİYE

    GAZİANTEP

    OĞUZELİ

    GİRESUN

    MERKEZ

    GİRESUN

    ALUCRA

    GİRESUN

    EYNESİL

    GİRESUN

    KEŞAP

    GİRESUN

    ŞEBİNKARAHİSAR

    GİRESUN

    TİREBOLU

    GÜMÜŞHANE

    MERKEZ

    GÜMÜŞHANE

    KÜRTÜN

    GÜMÜŞHANE

    TORUL

    GÜMÜŞHANE

    KELKİT

    GÜMÜŞHANE

    ŞİRAN

    GÜMÜŞHANE

    KÖSE

    HAKKARİ

    MERKEZ

    HATAY

    MERKEZ

    HATAY

    İSKENDERUN

    HATAY

    DÖRTYOL

    HATAY

    YAYLADAĞI

    IĞDIR

    MERKEZ

    ISPARTA

    MERKEZ

    ISPARTA

    ATABEY

    ISPARTA

    EĞİRDİR

    ISPARTA

    YALVAÇ

    ISPARTA

    SÜTÇÜLER

    ISPARTA

    KEÇİBORLU

    ISPARTA

    ULUBORLU

    ISPARTA

    ŞARKİKARAAĞAÇ

    İSTANBUL

    MERKEZ

    İZMİR

    MERKEZ

    İZMİR

    ÇEŞME

    İZMİR

    URLA

    İZMİR

    BAYINDIR

    KAHRAMANMARAŞ

    MERKEZ

    KAHRAMANMARAŞ

    AFŞİN

    KAHRAMANMARAŞ

    ELBİSTAN

    KAHRAMANMARAŞ

    GÖKSUN

    KARABÜK

    MERKEZ

    KARABÜK

    ESKİPAZAR

    KARABÜK

    SAFRANBOLU

    KARAMAN

    MERKEZ

    KARAMAN

    ERMENEK

    KARS

    MERKEZ

    KARS

    SARIKAMIŞ

    KASTAMONU

    MERKEZ

    KASTAMONU

    ABANA

    KAYSERİ

    MERKEZ

    KAYSERİ

    DEVELİ

    KAYSERİ

    PINARBAŞI

    KIRIKKALE

    MERKEZ

    KIRIKKALE

    KESKİN

    KIRKLARELİ

    MERKEZ

    KIRKLARELİ

    LÜLEBURGAZ

    KIRKLARELİ

    BABAESKİ

    KIRŞEHİR

    MERKEZ

    KIRŞEHİR

    KAMAN

    KIRŞEHİR

    MUCUR

    KIRŞEHİR

    ÇİÇEKDAĞI

    KİLİS

    MERKEZ

    KOCAELİ

    MERKEZ

    KOCAELİ

    KÖRFEZ

    KOCAELİ

    GEBZE

    KOCAELİ

    KANDIRA

    KOCAELİ

    KARAMÜRSEL

    KOCAELİ

    GÖLCÜK

    KOCAELİ

    KARTEPE

    KONYA

    MERKEZ

    KONYA

    AKŞEHİR

    KONYA

    BEYŞEHİR

    KONYA

    BOZKIR

    KONYA

    ÇUMRA

    KONYA

    EREĞLİ

    KONYA

    HADİM

    KONYA

    KADINHANI

    KONYA

    KARAPINAR

    KONYA

    SEYDİŞEHİR

    KONYA

    AKÖREN

    KÜTAHYA

    MERKEZ

    KÜTAHYA

    GEDİZ

    KÜTAHYA

    SİMAV

    KÜTAHYA

    ŞAPHANE

    KÜTAHYA

    TAVŞANLI

    MALATYA

    MERKEZ

    MALATYA

    ARAPGİR

    MANİSA

    MERKEZ

    MANİSA

    AKHİSAR

    MANİSA

    ALAŞEHİR

    MANİSA

    DEMİRCİ

    MANİSA

    GÖRDES

    MANİSA

    KIRKAĞAÇ

    MANİSA

    KÖPRÜBAŞI

    MANİSA

    SALİHLİ

    MANİSA

    TURGUTLU

    MANİSA

    SOMA

    MANİSA

    KULA

    MANİSA

    SARIGÖL

    MARDİN

    MERKEZ

    MARDİN

    MİDYAT

    MERSİN

    MERKEZ

    MERSİN

    ANAMUR

    MERSİN

    ERDEMLİ

    MERSİN

    SİLİFKE

    MERSİN

    TARSUS

    MUĞLA

    MERKEZ

    MUĞLA

    FETHİYE

    MUĞLA

    ORTACA

    MUĞLA

    MİLAS

    MUŞ

    MERKEZ

    MUŞ

    MALAZGİRT

    NEVŞEHİR

    MERKEZ

    NEVŞEHİR

    AVANOS

    NEVŞEHİR

    ÜRGÜP

    NEVŞEHİR

    HACIBEKTAŞ

    NEVŞEHİR

    GÜLŞEHİR

    NİĞDE

    MERKEZ

    NİĞDE

    BOR

    NİĞDE

    ULUKIŞLA

    ORDU

    MERKEZ

    ORDU

    FATSA

    ORDU

    ÜNYE

    OSMANİYE

    MERKEZ

    OSMANİYE

    KADİRLİ

    RİZE

    MERKEZ

    RİZE

    ÇAYELİ

    RİZE

    DEREPAZARI

    RİZE

    FINDIKLI

    RİZE

    PAZAR

    SAKARYA

    MERKEZ

    SAKARYA

    HENDEK

    SAKARYA

    GEYVE

    SAKARYA

    AKYAZI

    SAKARYA

    KARASU

    SAMSUN

    MERKEZ

    SAMSUN

    BAFRA

    SAMSUN

    ÇARŞAMBA

    SAMSUN

    HAVZA

    SAMSUN

    ONDOKUZMAYIS

    SAMSUN

    TERME

    SAMSUN

    VEZİRKÖPRÜ

    SAMSUN

    ALAÇAM

    SAMSUN

    KAVAK

    SİİRT

    MERKEZ

    SİİRT

    KURTALAN

    SİNOP

    MERKEZ

    SİNOP

    AYANCIK

    SİNOP

    BOYABAT

    SİVAS

    MERKEZ

    SİVAS

    HAFİK

    SİVAS

    GÜRÜN

    SİVAS

    SUŞEHRİ

    SİVAS

    YILDIZELİ

    SİVAS

    ZARA

    SİVAS

    DİVRİĞİ

    SİVAS

    ŞARKIŞLA

    ŞANLIURFA

    MERKEZ

    ŞANLIURFA

    BİRECİK

    ŞIRNAK

    MERKEZ

    TEKİRDAĞ

    MERKEZ

    TEKİRDAĞ

    KAPAKLI

    TEKİRDAĞ

    ÇORLU

    TEKİRDAĞ

    HAYRABOLU

    TEKİRDAĞ

    MALKARA

    TEKİRDAĞ

    ŞARKÖY

    TOKAT

    MERKEZ

    TOKAT

    ERBAA

    TOKAT

    NİKSAR

    TOKAT

    TURHAL

    TOKAT

    ARTOVA

    TOKAT

    ZİLE

    TOKAT

    REŞADİYE

    TRABZON

    MERKEZ

    TRABZON

    AKÇAABAT

    TRABZON

    BEŞİKDÜZÜ

    TRABZON

    MAÇKA

    TRABZON

    OF

    TRABZON

    SÜRMENE

    TRABZON

    VAKFIKEBİR

    TUNCELİ

    MERKEZ

    UŞAK

    MERKEZ

    VAN

    MERKEZ

    VAN

    ERCİŞ

    VAN

    GEVAŞ

    VAN

    ÖZALP

    YALOVA

    MERKEZ

    YALOVA

    TERMAL

    YALOVA

    ÇINARCIK

    YOZGAT

    MERKEZ

    YOZGAT

    AKDAĞMADENİ

    YOZGAT

    YERKÖY

    ZONGULDAK

    MERKEZ

    ZONGULDAK

    ALAPLI

    ZONGULDAK

    ÇAYCUMA

    ZONGULDAK

    DEVREK

    ZONGULDAK

    K.EREĞLİ

    KIBRIS

    LEFKE

    KIBRIS

    MAGOSA

    KIBRIS

    GÜZELYURT

    KARANTİNA NEDİR?

    Karantina kelimesinin anlamı; bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek yani bulaşmasını önlemek amacıyla alınan tedbir sürecidir. İnsanlığın varoluşundan bu yana beri salgın hastalıklar yaşanmasına karşın bu kelime modern dile daha sonradan geçmiştir.

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    Haberler Ekonomi Koronavirüs son durum: 23 şehirde 11269 kişi karantina altında! (Hangi ilde KYK yurtları var?)
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