Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve toplam karantina sayısı ve karantinaların uygulandığı şehir sayılarına yer verildi. Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.