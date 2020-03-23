Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve toplam karantina sayısı ve karantinaların uygulandığı şehir sayılarına yer verildi. Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.
CAN KAYBI 30'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.
Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.
TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERDE KORONA VAKASI VAR?
Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.
HANGİ İLLERDE KYK YURDU VAR?
İL
İLÇE
ADANA
MERKEZ
ADANA
CEYHAN
ADANA
KOZAN
ADIYAMAN
MERKEZ
ADIYAMAN
BESNİ
ADIYAMAN
KAHTA
AFYONKARAHİSAR
MERKEZ
AFYONKARAHİSAR
SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR
BAYAT
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT
AFYONKARAHİSAR
BOLVADİN
AFYONKARAHİSAR
ÇAY
AĞRI
MERKEZ
AĞRI
PATNOS
AKSARAY
MERKEZ
AKSARAY
ORTAKÖY
AMASYA
MERKEZ
AMASYA
MERZİFON
AMASYA
SULUOVA
ANKARA
MERKEZ
ANKARA
ÇUBUK
ANKARA
POLATLI
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ANKARA
NALLIHAN
ANKARA
HAYMANA
ANTALYA
MERKEZ
ANTALYA
ALANYA
ANTALYA
MANAVGAT
ANTALYA
KORKUTELİ
ANTALYA
KUMLUCA
ARDAHAN
MERKEZ
ARDAHAN
GÖLE
ARTVİN
MERKEZ
ARTVİN
HOPA
ARTVİN
BORÇKA
ARTVİN
ARHAVİ
ARTVİN
YUSUFELİ
ARTVİN
ŞAVŞAT
AYDIN
MERKEZ
AYDIN
KOÇARLI
AYDIN
SÖKE
AYDIN
KUŞADASI
AYDIN
NAZİLLİ
AYDIN
YENİPAZAR
AYDIN
SULTANHİSAR
AYDIN
KARACASU
BALIKESİR
MERKEZ
BALIKESİR
BANDIRMA
BALIKESİR
DURSUNBEY
BALIKESİR
HAVRAN
BALIKESİR
BURHANİYE
BALIKESİR
MANYAS
BARTIN
MERKEZ
BATMAN
MERKEZ
BAYBURT
MERKEZ
BİLECİK
MERKEZ
BİLECİK
PAZARYERİ
BİNGÖL
MERKEZ
BİTLİS
MERKEZ
BİTLİS
ADİLCEVAZ
BİTLİS
AHLAT
BİTLİS
TATVAN
BOLU
MERKEZ
BOLU
GEREDE
BOLU
MUDURNU
BOLU
SEBEN
BURDUR
MERKEZ
BURDUR
BUCAK
BURDUR
GÖLHİSAR
BURSA
MERKEZ
BURSA
GEMLİK
BURSA
KARACABEY
BURSA
İNEGÖL
ÇANAKKALE
MERKEZ
ÇANAKKALE
BİGA
ÇANAKKALE
GELİBOLU
ÇANAKKALE
GÖKÇEADA
ÇANKIRI
MERKEZ
ÇORUM
MERKEZ
ÇORUM
OSMANCIK
ÇORUM
İSKİLİP
ÇORUM
SUNGURLU
DENİZLİ
MERKEZ
DENİZLİ
BEKİLLİ
DENİZLİ
BULDAN
DENİZLİ
HONAZ
DENİZLİ
ÇİVRİL
DENİZLİ
TAVAS
DİYARBAKIR
MERKEZ
DÜZCE
MERKEZ
DÜZCE
AKÇAKOCA
DÜZCE
CUMAYERİ
DÜZCE
KAYNAŞLI
EDİRNE
MERKEZ
EDİRNE
HAVSA
EDİRNE
KEŞAN
EDİRNE
UZUNKÖPRÜ
EDİRNE
İPSALA
ELAZIĞ
MERKEZ
ERZİNCAN
MERKEZ
ERZİNCAN
KEMAH
ERZİNCAN
KEMALİYE
ERZİNCAN
REFAHİYE
ERZİNCAN
TERCAN
ERZURUM
MERKEZ
ERZURUM
AŞKALE
ERZURUM
İSPİR
ERZURUM
OLTU
ERZURUM
PASİNLER
ERZURUM
NARMAN
ERZURUM
HINIS
ERZURUM
HORASAN
ESKİŞEHİR
MERKEZ
ESKİŞEHİR
SİVRİHİSAR
GAZİANTEP
MERKEZ
GAZİANTEP
NİZİP
GAZİANTEP
İSLAHİYE
GAZİANTEP
OĞUZELİ
GİRESUN
MERKEZ
GİRESUN
ALUCRA
GİRESUN
EYNESİL
GİRESUN
KEŞAP
GİRESUN
ŞEBİNKARAHİSAR
GİRESUN
TİREBOLU
GÜMÜŞHANE
MERKEZ
GÜMÜŞHANE
KÜRTÜN
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MERKEZ
HATAY
İSKENDERUN
HATAY
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MERKEZ
İZMİR
MERKEZ
İZMİR
ÇEŞME
İZMİR
URLA
İZMİR
BAYINDIR
KAHRAMANMARAŞ
MERKEZ
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN
KAHRAMANMARAŞ
ELBİSTAN
KAHRAMANMARAŞ
GÖKSUN
KARABÜK
MERKEZ
KARABÜK
ESKİPAZAR
KARABÜK
SAFRANBOLU
KARAMAN
MERKEZ
KARAMAN
ERMENEK
KARS
MERKEZ
KARS
SARIKAMIŞ
KASTAMONU
MERKEZ
KASTAMONU
ABANA
KAYSERİ
MERKEZ
KAYSERİ
DEVELİ
KAYSERİ
PINARBAŞI
KIRIKKALE
MERKEZ
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TUNCELİ
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UŞAK
MERKEZ
VAN
MERKEZ
VAN
ERCİŞ
VAN
GEVAŞ
VAN
ÖZALP
YALOVA
MERKEZ
YALOVA
TERMAL
YALOVA
ÇINARCIK
YOZGAT
MERKEZ
YOZGAT
AKDAĞMADENİ
YOZGAT
YERKÖY
ZONGULDAK
MERKEZ
ZONGULDAK
ALAPLI
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
ZONGULDAK
DEVREK
ZONGULDAK
K.EREĞLİ
KIBRIS
LEFKE
KIBRIS
MAGOSA
KIBRIS
GÜZELYURT
KARANTİNA NEDİR?
Karantina kelimesinin anlamı; bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan şüpheli durumdaki insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek yani bulaşmasını önlemek amacıyla alınan tedbir sürecidir. İnsanlığın varoluşundan bu yana beri salgın hastalıklar yaşanmasına karşın bu kelime modern dile daha sonradan geçmiştir.
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