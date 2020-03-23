ESNAFIN KİRALARI DA ERTELENECEK Mİ?

Söz konusu genelge sadece İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlere ait olan taşınmazlar için geçerli oldu.

Esnaf ise yaşadığı maddi zorlukları neden göstererek kira erteleme hakkının tüm esnaflara ve işyerlerine tanınmasını istiyor. Korana virüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapatıldığı için geçici süreli olarak ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar da ev kiraları için kendilerine erteleme hakkı verilmesini istiyor.