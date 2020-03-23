EBA TV frekans ayarları gündeme oturdu. Uzaktan eğitim EBA TV frekansı araştırılıyor. EBA TV nasıl izlenir? Uzaktan eğitim verilecek EBA TV kanalında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ders alacak. Böylelikle öğrenciler konularından geri kalmamış olacak. Peki, EBA TV frekansı nedir? EBA TV nasıl izlenir? Haberimizden, Turksat uydusu üzerinden yayınlanan 3 HD ve 3 SD EBA TV kanalının frekans bilgilerine ulaşabilir ve nasıl izleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

EBA TV NASIL İZLENİR?

TRT işbirliği ile verilecek eğitimler için 6 yeni kanal açıldı ve EBA TV frekansları MEB tarafından paylaşıldı. Yapılacak uzaktan eğitim hizmetinden devlet okullarında eğitim gören öğrenciler dışında özel okullarda eğitim gören öğrenciler de faydalanacak.

Öte yandan EBA ve TRT EBA Tv aracılığı ile ilkokul, ortaokul ve liseler için yapılacak eğitim programları, dersler, derslerin saatleri ve telafi eğitimlerini içeren bir program paylaşıldı. Paylaşılan programa göre her sınıf ve öğrenim düzeyinde öğrenciler için ders saatleri belirlendi. Genellikle gündüz vaktine konulan dersler, herhangi bir nedenle dersi izleyemeyen öğrenciler için akşam saatlerinde de tekrar TRT EBA televizyonunda yayımlanacak.

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE!

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE!

TRT EBA TV LİSE CANLI İZLE!