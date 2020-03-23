Bu ay hemen alınabilecek! 277 1460 TL ödeme son günler sakın kaçırmayın

277 TL - 1460 TL arası ödeme yapılıyor!

Devlet 2020 yılında bir çok yardım sağlıyor. Sizler için 2020 yılında alınabilecek tüm devlet yardımlarını derledik. Peki 2020 yılında hangi yardımlar alınacak? 2020 yılı bitmeden alabileceğiniz Devlet Yardım Paralarını sizler için hazırladık. Toplam 8 Devlet Yardımını hemen alabilirsiniz

2020 Çeyiz Yardımı SGK tarafından ödeniyor!

2020 yılında çeyiz yardımı alabilirsiniz. 2020 çeyiz yardımı yetim kalan kız çocuklarına evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödenir. SSK ve Bağkurlu anne veya babası kaybedenler yetim maaşı da alabilir ancak 24 maaş tutarında ödemeyi kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak ödenir. Bu parayı SGK'dan alabilirsiniz.