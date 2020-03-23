Sözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"G20 ülkeleri toplanıp koordineli bir şekilde merkez bankaları ve maliye politikaları çözümleri üretmedikçe, toparlanma ağır aksak olacaktır. Zira unutmamak gerekir ki, bu sefer finansal sektördeki çalkantıdan öte reel sektördeki bilanço krizi kaynaklı bir sorun yaşıyoruz. Bu nedenle reel sektörün satışlarına ve finansal performansına doğrudan odaklanan bir önlemler paketine acil ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ve özellikle nisan sonuna kadar icra-iflasların durdurulmasından sonra, kamu bankalarının bugün açıkladığı kararlar oldukça yararlı ve takdire şayan önlemlerdir.

Özel bankaların da en kısa zamanda benzer adımlar atmasını ümit ediyorum. Makroekonomik açıdan bakıldığında, öncelik ne enflasyon ne bütçe açığı ve kamu borç stoku olmalı. Ülkece reel sektördeki olağanüstü sorunları çözmek için cesur adımlar atamazsak çok daha ağır bir tabloyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Hal böyleyken, yükün büyük kısmı kamu bankalarına bırakıldığından, Hazine tarafından acilen kamu bankalarının sermayelerinin artırılması da yararlı bir adım olacaktır. Cesur, kararlı ve rasyonel adımlar atıp, hanehalkı, reel kesim ve yatırımcılar nezdinde güveni yeniden kazanabilirsek, yılın ikinci yarısının Türkiye ekonomisi için sanılandan daha iyi geçeceğini tahmin ediyorum."

VAKIFBANK'TAN "FİNANSAL İSTİKRAR KALKANI" KAPSAMINDA EKONOMİYE DESTEK

Öte yandan Vakıfbank da, tüm dünyayı etkisi altına alan corona pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz. VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduk. Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler ise şöyle: