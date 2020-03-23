Bim , A101, Şok ve Migros marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Farklı şehirlerde farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında. BİM, geçtiğimiz hafta yayımladığı duyuruda 2020 yılı içinde 5 bin yeni personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yıl sonuna kadar yapılacak 5 bin personel alımı için ilk duyurular art arda yayımlandı ve BİM marketler, farklı şehirlerde bulunan şube ile marketlerinde istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.