Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin Sağlık personeli ve 3 ayda bir çift maaş müjdesi verdi. Bakan koca son dakika açıklaması sayfamızda yer alıyor.
32 Bin Sağlık Personeli alacak!
Son Dakika Sağlık Bakanlığı 32 Bin Sağlık Personeli alınacağı duyurdu. Hem Maliye bakanlığı hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan onayladı.
3 Aylık Tavan ödeme geliyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çalışan sağlık personellerimizin ek ödemelerinin üç aylık dönemde tavan olacağını belirtiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nda düzenlediği bilgilendirme toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Kıymetli arkadaşlarım, koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. Dün akşam saatlerinde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısını açıkladık. Son 24 saatin bilgisini verdik. Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, tanı konulan hastaların izolasyonunuda titiz davranıyoruz.
Tüm hastalarımızda bu prensibi katı şekilde yürütüyoruz.
Mücadelede deneyim kazandık.
Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olasılıklara bakarak ön kesmeye başlıyoruz.
Toplam test sayısı 20 bin 375'ti tanı sayısı 1236 olmuş, kaybettiğimiz hasta sayısı 30 idi. Her bir hastamız ileri yaşlardaydı, başka hastalıkları da bulunuyordu. Dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşı değil. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi için bizler sorumluluk sahibiyiz.
Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere, torunlarınızın sevgi ve şefkatinize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Onları ağır bir hastalığa yakalanmışken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var siz de bu seferlik bu öğütlerimize kulak verin.
Bugünlerde sizlere karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bu hassasiyeti tüm toplum paylaşıyor. Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun.
Koronavirüse verdiğimiz mücadelenin baştan beri diğerlerinden farklı olduğunu söylemiştim. Bir gerçek daha var. Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden, toplum bir çok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar önlem alıyor. Medyamız bilgiyi doğru kanaldan aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallığı yapanlara da prim vermiyoruz. Zamanımızı evde geçirme çağrımız giderek karşılık buluyor. Mücadelemiz karaltılı havadan çıkıyor.
Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğunu görüyoruz. Gücümüzü hayata bağlayıştan alacağımız anlaşılıyor.
Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Çocuklarımız ise bu mücadelede çevrelerine ve büyüklerine karşı tüm kozlarını kullanıyor. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içerisindeyiz.
İnsan kaynağımızın yeterliliği konusunda, 32 bin personel daha kadromuza dahil ediyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımız ve maliye bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde tavan %100 oranı olacağını da ifade etmek istiyorum.
Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize tüm malzemeler sağlanıyor , sağlanmaya devam edilecektir.
Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurtdışına satılmayacak. Fiyatlar dahil bu konuda endişeniz olmasın. Pandeminin olduğu dönemde, yurtdışına yoğun bağlantılar olduğunu biliyoruz. MASAK ve İçişleri Bakanlığı devrede olmuş oldu. Önceki gün üreticiler ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Baskınlarda ürünlerin depolandığı görüldü.
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