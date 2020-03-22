Yıllar önce böyle uyarmıştı! Altın alan satan yatırımcılar dikkat! Altın fiyatlarında korkutan tahmin!

Türkiye'de yaşanan Koronavirüs olayından sonra altın fiyatları yükselişe geçmişti. Bu anlamda vatandaşlar tarafından Kapalıçarşı altın fiyatları 23 Mart günü sorgulanıyor. Dünyada yaşanan gelişmeler corono virüsü artışları sonrasında altın fiyatları da yükselmişti. Aracı kurum ve bankalar müşterilerine portföylerinde altın ağırlıklı olmasını istiyor. Özellikle sepet portföy yapan yatırımcılara altın payının yüzde 25-35 arasında çoğaltılması tavsiyesinde bulunuyor. İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki gündeki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü. Peki, Hafta sonu altın fiyatları ne kadar?
ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 511,00 lira, Cumhuriyet altını 2.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 314,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 314 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 311 bin 200 lira, en yüksek 315 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,07 artışla 314 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 775 milyon 952 bin 142,33 lira, işlem miktarı ise 2.465,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 786 milyon 281 bin 113,10 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 5.00 artışla 12.72 dolardan,
- altın, yüzde 1.90 artışla 1,501.24 dolardan,
- bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,
- platin, yüzde 5.37 artışla 622.97 dolardan ve
- paladyum yüzde 2.29 artışla 1,690.72 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 313 liraya, çeyrek altın 512 liraya, Cumhuriyet altını da 2,104 liraya yükseldi.
ALTIN 2 BİN DOLAR OLACAK DENMİŞTİ
Ekonomist Jim Rogers yıllar önce altın fiyatının enflasyon güncellemesi ile birlikte 2 bin dolar olması gerektiğini söylemil ve o gün büyük eleştiri toplamıştı. Rogers 2010 yılında CNBC'e yaptığı açıklamada bankaların altın fonlarına olan talebin azalması ve fiziksel altın alımlarının artması ile altın fiyatlarının 2 bin dolar üzerinde seyir edeceğini ve bunun görünmek istemesede bir gerçek olduğunu ifade etmişti.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
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