Uyarıya dikkat edin! Emekliye 500 tl ila 3050 tl arasında ödeme müjdesi!

Emeklilerin maaşlarına yüzde 20 'ye kadar yapılacak zam için açıklama Çalışma Bakanı'ndan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında maaşların ne zaman zamlanacağını söyledi. Peki emekli promosyon ödemesi de artacak mı? Bankalar, 1500 TL 'nin altında maaş alan emeklilere 500 TL promosyon ödemesi yapıyordu. Maaşların 1500 TL olması sonrası emekliler , promosyon miktarının artıp artmayacağını araştırıyor. Ancak 1500 TL ile 2500 TL arası maaş alan emeklilere 625 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşların 1500 TL 'ye çıkması sonrası bu emeklilerin promosyon miktarları değişmeyecek. Detaylar takvim.com.tr'de
PROMOSYON DEĞİŞECEK Mİ?
Bankalar, 1500 TL 'nin altında maaş alan emeklilere 500 TL promosyon ödemesi yapıyordu. Maaşların 1500 TL olması sonrası emekliler , promosyon miktarının artıp artmayacağını araştırıyor. Ancak 1500 TL ile 2500 TL arası maaş alan emeklilere 625 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşların 1500 TL 'ye çıkması sonrası bu emeklilerin promosyon miktarları değişmeyecek.
1500 VE ÜZERİNDE MAAŞ ALANLARA ZAM VAR MI?
Bu maaş zammı sadece 1500 TL'nin altında maaş alan emeklileri ilgilendiriyor. 1500 ve üzeri maaş alan emeklilerin maaşları aynı kalacak.
PTT'deki emekli maaşları promosyonları nasıl alınacak? Bakan açıkladı!
Bakan Turhan yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına destek olmak amacıyla bakanlığına bağlı hizmetlerin internet ve telefon üzerinden sunulması için talimat verdiklerini söyledi.
Kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde ulaştırmak amacıyla e-Devlet Kapısı'nın hizmete alındığını ifade eden Turhan, bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 46 milyon kayıtlı kullanıcıya 649 kurum ve kuruluşun 5 bin 23 hizmet verdiğini, 2 bin 524 hizmetin ise mobil olarak sunulduğunu aktardı.
Günde e-Devlet Kapısı üzerinden 12 milyonu aşkın işlemin yapıldığı ifade eden Turhan, en fazla Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu 4A Hizmet Dökümü, Adalet Bakanlığının sunduğu Dava Dosyası Sorgulama, Gelir İdaresi Başkanlığının sunduğu Vergi Borcu Sorgulama, Emniyet Genel Müdürlüğünün sunduğu Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, Adalet Bakanlığının sunduğu İcra Dosyası Sorgulama, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sunduğu Tapu Bilgileri Sorgulama, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sunduğu 5 Günlük Hava Tahmini ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu 4A Emekli Aylık Bilgisi işlemlerinin yapıldığını kaydetti.
"HİZMETLER ONLİNE VERİLMEYE BAŞLANDI"
Kovid-19 salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir kısım hizmetlerin e-Devlet üzerinden bir kısım hizmetlerin ise telefonla verilmeye başlandığını anlatan Turhan, "Kovid-19'un yayılmasının yavaşlatılması için bakanlığıma bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ile kuruluşlarca internet üzerinden ve telefon aracılığıyla verilen hizmetlere yenilerini de ekledik. Bu yeni hizmetler de e-Devlet Kapısı üzerinden veriliyor. Bazı hizmetlerimiz de internet sitelerinden online yapılmaya başladı." diye konuştu.
Turhan, PTT AŞ tarafından kurumsal ve bireysel her türlü talep, şikayet ve önerilerinin alınması, ilgili birimlere aktarılması, ilgili birimlerden gelen sonuçların iç ve dış müşterilere aktarılmasının sağlanması amacıyla telefon hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, 444 6 788 numaralı telefondan çağrı merkezi hizmetlerinin sunulduğunu söyledi.
Aralarında elektronik haberleşme hizmetleri, kargo işlemleri, PTT Bank gibi işlemlerin yanı sıra firmalar tarafından yapılan kara yolu taşımacılığı, denizcilik gibi hizmetlerin internet üzerinden verildiğini ifade eden Turhan, ''Kovid-19 salgınının etkisini azaltana kadar vatandaşların korunması için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz.'' dedi.
"PTT'DEKİ MAAŞ PROMOSYONLARI HESABA OTOMATİK YATIYOR"
Turhan, emekli vatandaşların evlerinden çıkmadan veya PTT'ye gelmelerine gerek kalmadan PTT'deki maaş promosyonlarının hesaplarına otomatik yatırıldığını anımsatarak, "Böylece emeklilerimiz maaşlarını ve promosyonlarını 4 bine yakın PTT ATM'si ile 14 bin kamu bankalarının ATM'lerinden sıra beklemeden kolaylıkla alabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.
"ePttAVM HER TÜRLÜ İHTİYACA CEVAP VERİYOR"
Türkiye'nin milli pazar yeri platformu "www.epttavm.com" adresinden her türlü ihtiyacın online olarak alınabileceğini anlatan Turhan, şunları kaydetti:
"Gıda, temizlik, kozmetik-sağlık ürünleri başta olmak üzere her türlü ürüne kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde online ulaşma imkanı sunuyoruz. Kovid-19'a karşı sitemizde her türlü güvenlik ve temizlik önlemleri alınarak, hijyenik ortamda hazırlanan ürünler vatandaşlarımıza ulaştırılıyor."
EMEKLİYE HANGİ BANKA NE KADAR ÖDEME YAPACAK?
GARANTİ
Garanti BBVA Garanti BBVA, emeklilere; bir aya tekabül eden net aylığın 1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması (takvim.com.tr) halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL promosyon ödüyor. Aylıklarını farklı bir bankadan alan ve aylıklarında bloke bulunmayanlar, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla aktarma yaparak promosyondan yararlanabiliyor. Ayrıca limit aşım ücreti ödemeden 5.000 TL kredi çekebiliyorlar.
ŞEKERBANK
Şekerbank, aylığını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında promosyon veriyor. Aylığını Şekerbank'a taşıyan emekliler iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanıyor. Bu şekilde maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
TEB
Türk Ekonomi Bankası (TEB), SGK emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1500 liraya kadar olan emekliler 850 lira, 1500-2.500 lira arasında maaş alan emekliler ise 1125 lira promosyon avantajından yararlanacak.
Kampanya kapsamında, TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de kişi başına 150 lira, toplamda 1500 liraya varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2 bin 500 lira üzerinde olup maaşını TEB'e taşıyarak 1250 lira almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2 bin 750 liraya varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.
YAPI KREDİ
Emekli aylıklarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, 3 sene aylıklarını bankadan alma taahhüdü vererek 450 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Aylığını taşıyan ve promosyon taahhüdü verenler 1 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 250 TL'ye varan ek promosyondan yararlanıyor. Emekliler şubeye gelmeden, bulundukları yerden emekli aylıklarını cep telefonu, internet şubesi ya da ATM'den aylıklarını transfer edebiliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı.
Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 liraya varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Banka, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 lira olmak üzere toplamda 1250 lira nakit kazanma fırsatı sunan banka, bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500 liraya kadar nakit kazanabilecek.
QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacak. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 lira indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.
ING BANK
ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.Fibabanka, 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.
HALKBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacak. Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 liraya kadar brüt maaşlarda 500 lira, 1500 - 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 lira, 2 bin 500 lira ve üstü brüt maaşlarda 750 lira olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.
Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve 0850 222 0 400 DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.
İŞ BANKASI
İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.