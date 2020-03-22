On binlerce vatandaşın büyük heyecanla beklediği İstanbul TOKİ kura çekilişi ve çekiliş sonuçları sona erdi. TOKİ İstanbul'da Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde binlerce kişi ev sahibi oldu. TOKİ İstanbul çekiliş tarihi ve kura sonuçları başvuran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. TOKİ tarafından en fazla konut yapılacak olan il İstanbul'dur. İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ
TOKİ İSTANBUL TUZLA KABUL EDİLEN BAŞVURU LİSTESİ!
TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KABUL EDİLEN BAŞVURU LİSTESİ!
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?
TOKİ tarafında yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu. İşte o açıklama metni;
Merhaba, "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir.
TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.
TOKİ ÖDEME ŞEKİLLERİ
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
TOKİ 100 BİN KONUT ÖRNEK ÖDEME PLANI
75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.
100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.
İşte o açıklama metni;
"100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir."
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ İLK TAKSİT ÖDEMESİ HANGİ TARİHTE?
50 bin sosyal konut projesinde alt gelir grubu için satışa sunulan konutlarda ilk taksit ödemesi konutların teslimine müteakip başlatılmıştı. Ancak 100 bin sosyal konut projesi kapsamında satışa sunulan konutlar için gelen açıklamada peşinat tutarının TOKİ Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında ödeneceği, ilk taksit ödemesinin ise imzalanan sözleşme tarihi takip eden ay içerisinde yapılacağı duyuruldu. Konu hakkında yapılan resmi açıklama şu şekilde; "Peşinat bedelleri gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama aşamasında ilgili banka tarafından tahsil edilecek olup, taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır"
KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
TOKİ NEDİR?
TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:
- TC vatandaşı olmak.
- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak
- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak
- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması
- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi
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