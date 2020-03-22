THY Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, bilet iade işlemleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz."