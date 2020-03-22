Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin en önemli istekleri toplu ek zam yapılması ile iş sözleşmesi ayrıca Bu konuda açılan davalarda işçiler yararına kararlar alınması taşeron işçilerin beklentilerini yükseltti. Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.

TAŞERON İŞÇİLERİN HEPSİNE EK ZAM

Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapıldı.taşeron işçilere yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücret oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. işçilerin davalardan lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi için çalışmalar başlatmışlardı.