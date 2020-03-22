Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki vaka sayısıyla ilgili son durumu milyonlarca vatandaşla paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından gündemde yer alan sorulardan birisi de Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu sorusu oldu. Peki, koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte son durum... Bu arada Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 562'ye çıktı. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, virüs tespit edilenlerin sayısının 1847 kişi artışla 14 bin 459'a yükseldiği belirtildi.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullandı.
FRANSA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 562'YE YÜKSELDİ
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 562'ye çıktı. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, virüs tespit edilenlerin sayısının 1847 kişi artışla 14 bin 459'a yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 1525'e çıktığı kaydedildi.
Yoğun bakımda bulunanların yarısının 60 yaş altında olduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 562'ye yükseldiği duyuruldu.
"DURUM KÖTÜLEŞMEYE DEVAM EDECEK"
Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, dışarı çıkmamanın salgını yenmek için önemli olduğunu belirterek, "Eve kapanmanın etkili olup olmadığını görmeden önce durum kötüleşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.
Veran, ülkedeki sağlık personeli için 250 milyon maske sipariş ettiklerini bildirdi.
CEZAYİR'DE ÖLENLERİN SAYISI ARTTI
Cezayir'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 3 kişi artarak 15'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, yaş ortalamalarının 64 olduğu ve kronik hastalıklarının bulunduğu duyuruldu.
VAKA SAYISI 139'A YÜKSELDİ
Açıklamada, 44 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 139'a yükseldiği bildirildi.
Hastalıktan iyileşerek taburcu edilenlere 22 kişinin daha eklenmesiyle iyileşenlerin sayısının 54'e ulaştığı belirtilen açıklamada, virüs şüphesi bulunan 34 kişinin hastanelerde gözetim altına alındığı kaydedildi.
BAKANLIK 15 DAKİKA GİBİ KISA BİR SÜREDE SONUÇ ALINABİLECEK TANI KİTLERİNİ UYGULAMAYA BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.
Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen labaratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.
Artık Yeni corona virüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.
BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.
FRANSA'DAN ERDOĞAN'A YARDIM ÇAĞRISI
Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı esir alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de Fransa oldu. Fransa'da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye yükselirken, merkezi Paris'te bulunan insanı yardım kuruluşu Baraka City, Başkan Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti.
Merkezi Paris'te bulunan Baraka City'nin kurucusu ve yöneticisi İdriss Sihamedi, sosyal medya hesabından, "Mask4France" etiketiyle yardım kampanyası başlattı.
Sihamedi, Erdoğan ve Türk Hava Yollarına, ülkede salgınla mücadele eden sağlık personeli için 1 milyon maske yardımı yapılması çağrısında bulundu.
Son günlerde, Kovid-19 ile mücadele eden ve virüs tespit edilenlere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.
Fransa'da son resmi verilere göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 562'ye, vaka sayısı 14 bin 459'a çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan ilaç koronavirüsten koruyor mu?
Sosyal medyada 'koronavirüsten koruyucu' özelliği olduğu iddia edilen bir ilaç ismi dolaşmaya başladı. Ancak uzmanlar uyardı: "Aman dikkat, bu ilacın ölümcül yan etkileri olabilir. Doktor reçetesi dışında hiçbir ilaca veya tedavi yöntemine itibar etmeyin."
Türkiye, koronavirüse karşı topyekün bir mücadele halindeyken, sosyal medya ve fısıltı gazetesi marifetiyle kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacın ismi de hızla yayılıyor.
KARABORSAYA BİLE DÜŞTÜ
Henüz dünyada virüse karşı doğrudan etkili olduğu kanıtlanmış bir ilaç olmamasına rağmen neredeyse 'karaborsa' olarak nitelendirilecek şekilde vatandaşların yönlendirilmeye çalışılması uzmanlara göre hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de bu süreçte en az virüs kadar tehlikeli olan bir bilgi kirliliğine yol açıyor. Hem Bilim Kurulu üyelerine hem de diğer uzmanlara bu durum soruldu. Hürriyet'in haberine göre uzmanlar hayati tehlikeye yol açabilecek bu tür hatalardan uzak durulması uyarısını yapıyor.
"EN İYİSİNİ DOKTORLAR BİLİR"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: "Bu ilacın hastalığı önlemesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Doktorlar kime hangi ilacı ne düzeyde uygulayacaklarını en iyi şekilde biliyorlar. Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmeleri ve dışarıdan tavsiye almaları doğru değil."
"ETKİLEŞİM RİSKİ VAR"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner: "Her ilacın ayrı bir etkileşimi ayrı bir yan etkisi var. Özellikle yaşlıların kullandıkları ilaçlar bilinçsiz bir şekilde başka bir ilaçla birlikte kullanıldığında ölümcül etkileri olabilir."
"KESİN BULGU YOK"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Hastalığa karşı etkili olup olmadığına dair kesin bir bulgu yok. Ağır yan etkileri de olabilir. Kesinlikle önermiyorum."
"KORUYUCU İLAÇ HENÜZ BULUNMADI"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Pandemi sonrası yapılan denemelerde bazı ilaçların viral yükü azalttığı ve hastalık bulgularını geçirdiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu ilaçlar COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bugüne kadar herhangi bir ilacın virüsten koruyucu etkisinin olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle profilaktik (koruyucu) kullanımı önerilmemektedir."
"ÇOK AĞIR YAN ETKİLERİ VAR"
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Adı geçen bir ilacın hiçbir koruyucu etkisi olmadığı gibi tedavi edici özelliği de henüz kanıtlanmış değil. Belli ki birilerinin elinde bu ilaçtan bolca var ve 'koruyucu' olduğu yönünde haberler yayılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Vatandaşlar bu şekildeki hiçbir habere, duyuma itibar etmesin. Bu oyunu oynayanlar nasılsa bulunur. Bu ilacın çok ağır yan etkileri var. İntihara kadar götürebilecek psikolojik etkiler yapabiliyor. Özellikle 'Flavizm' denen genetik hastalık taşıyanlar için çok tehlikeli. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bir ilaç var ama o da en ağır duruma gelmiş hastalar için doktorlara tavsiye ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.