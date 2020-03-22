Restoranlara 1 metre ayarı

Bakanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle konaklama t sisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevi gibi toplu mekanlarda enfeksiyondan korunma ve kontrol önerilerinde bulundu. Bu kapsamda, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları isim, adres, iletişim, pasaport bilgileri,bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planları gibi bilgiler tam ve düzenli olarak tutulacak.

Restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak. Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak. Restoran çalışanlarına da hijyen kurallarını uygulamaları bakımından eğitim verilmesi sağlanacak.