KYK Borç Erteleme

KYK borçları erteleme işlemi yapılırsa bu işlem e-devlet üzerinden gerçekleşecektir. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. KYK Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Borç erteleme talebi yazarak sayfaya tıklayın. Sayfanın sağ üst köşesinde Yeni Başvuru kısmı yer almaktadır. O kısma tıklayarak borç erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Sizden iletişim bilgileriniz ve borç erteleme talep türünüz istenecektir. Bu istenilen yerleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayınız.

Bilgilerinizi girdikten sonra devam et kısmına tıklayınız. Başvurunuz bu şekilde tamamlanmış ve sistem içerisine gönderilmiş olacaktır. KYK borçlarınızı, iflas nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle veya işsizlik nedeniyle 1 yıl sonraya ertelemeniz mümkün. KYK borcunuzun süresi henüz başlamamışsa, ödemelerinizi zamanında yapmaya özen gösterin. Bu kişilerin ödemelerini erteleyebilmek için işsiz olması, sağlık sorununun olması veya yüksek lisans ile doktora eğitimi alması gerekmektedir.