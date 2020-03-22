Korona virüs için alınan önlemler her geçen gün artmaktadır. Ekonomik açıdan herkesin zor günler yaşayacağı bu dönemde kredi ve kredi kartları borçları 6 aya kadar ertelenebilecek. Alınan bu karardan sonra KYK borçlarının corona virüs nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu oldu. KYK borçları hakkında çalışmalar , Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nda devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle duraksayan çalışmalar sonrası talepler geldi.
KYK Borç Yapılandırma İşlemi Olacak Mı?
Öğrenciler, üniversite okurken devletten geri ödeme şartı ile burs alabilmektedir. Daha sonra mezun olan öğrenciler veya 4 yılı tamamlayan öğrenciler aldıkları bu bursu geri ödemek zorundadır. 2 yıl sonra ödeme işlemleri başlar ve ödenmeyen burslara faiz uygulanır. Korona virüs nedeniyle herkes evinde kaldığı için öğrenciler KYK borçlarını ödeyememektedir. Bu nedenle KYK borçlarında da bir yaptırım uygulanmasını istemektedir. Bu yaptırım ödeme yapılandırma veya erteleme işlemi olabilir. Henüz bankalardan veya bakanlıklardan bu konu hakkında bir bilgilendirme yapılmamıştır.
Korona Virüsü Nedeniyle KYK Borçları Ertelenir Mi?
Korona virüsü nedeniyle okullar 1 hafta tatil verdi. Son alınan kararlara göre de bankalara borcu olanlar 6 ay boyunca borç erteleme işlemini gerçekleştirebilir. Bu açıklamaların ardından KYK borcu bulunan milyonlarca kişi, KYK ile ilgili bir yapılandırmanın olup olmayacağını merak etmeye başladı. Ödeme işleminde zorluk yaşanması nedeniyle KYK borçlarında da erteleme işlemi yapılması beklenmektedir. Ancak henüz net bir açıklama yapılmamış hatta konu henüz gündeme gelmemiştir. Virüs için alınan önlemler her gün artmaktadır. Vaka sayısında da artış gözüktüğü için KYK borçlarının da ertelenme durumu oluşabilir.
KYK Borç Erteleme
KYK borçları erteleme işlemi yapılırsa bu işlem e-devlet üzerinden gerçekleşecektir. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. KYK Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Borç erteleme talebi yazarak sayfaya tıklayın. Sayfanın sağ üst köşesinde Yeni Başvuru kısmı yer almaktadır. O kısma tıklayarak borç erteleme talebinde bulunabilirsiniz. Sizden iletişim bilgileriniz ve borç erteleme talep türünüz istenecektir. Bu istenilen yerleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayınız.
Bilgilerinizi girdikten sonra devam et kısmına tıklayınız. Başvurunuz bu şekilde tamamlanmış ve sistem içerisine gönderilmiş olacaktır. KYK borçlarınızı, iflas nedeniyle, sağlık sorunları nedeniyle veya işsizlik nedeniyle 1 yıl sonraya ertelemeniz mümkün. KYK borcunuzun süresi henüz başlamamışsa, ödemelerinizi zamanında yapmaya özen gösterin. Bu kişilerin ödemelerini erteleyebilmek için işsiz olması, sağlık sorununun olması veya yüksek lisans ile doktora eğitimi alması gerekmektedir.
KYK Borç Erteleme İşlemi Üniversite öğrencileri okurken devletten geri ödemeli olacak şekilde burs alabilmektedir. Bu KYK kredisini daha sonra ödemek zorunda olan öğrenciler, işsizlik, sağlık durumu ve lisansüstü eğitime devam gibi nedenlerden dolayı borçlarını erteleyebilirler. Borcunuzu ertelemek istiyorsanız bu işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. E-devlet sistemi üzerine giriş yaptıktan sonra borç erteleme talebinde bulunabilirsiniz.
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