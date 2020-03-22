Kredi kartı borcu ertelensin | Üretici yapılandırma istiyor

Hükümetin aldığı 100 milyar liralık ekonomik önlemler paketi devreye girerken özellikle iş dünyası ve bankalar rahat nefes alacak. Bütün bu tedbirlere bankaların da katılması gerektiğini belirten vatandaşlar telefonlarımızı kilitledi.
Vatandaşlar, "Bu dönemde bankalar kredi kartı ve tüketici kredisi ödemelerini ertelemeli. Vatandaş borcuna zaten sadık. Birçok arkadaşımızın iş yeri kapalı, ücretsiz izne çıkanlar var. Yine işyerini açamayan küçcük esnafıın da kredi ve kredi kartı borcu bulunuyor. Bunlar için bir çözüm bulunmalı" dediler.
BDDK BANKALARI UYARDI
BDDK, kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi uyarısında bulundu. BDDK, kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, şartları zorlaştırma, yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı.
ÜRETİCİ YAPILANDIRMA İSTİYOR
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, üretimin aksamaması için üreticilerin kredi borçlarının ötelenerek yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Yeni ekim yapacak üreticilere bu dönem için özellikle mazot ve elektrik gibi girdi maliyetlerinde destek sağlanmalı." dedi.
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