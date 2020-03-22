Kredi kartı borcu ertelensin | Üretici yapılandırma istiyor





Vatandaşlar, "Bu dönemde bankalar kredi kartı ve tüketici kredisi ödemelerini ertelemeli. Vatandaş borcuna zaten sadık. Birçok arkadaşımızın iş yeri kapalı, ücretsiz izne çıkanlar var. Yine işyerini açamayan küçcük esnafıın da kredi ve kredi kartı borcu bulunuyor. Bunlar için bir çözüm bulunmalı" dediler.