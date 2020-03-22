2020 yılında emekli vatandaşlar, iki bayramdan önce ikramiye ödemesi alacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı. Emeklilerin aylıklarını Nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi. Peki ikramiye zammı var mı? Ramazan oruç ayı ne zaman?
2020 emekli bayram ikramiyesi tarihi açıklandı
2020 yılında emekli vatandaşlar , iki bayramdan önce ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllarda seçim vaadi olan ve seçimden sonra emeklilerin hesaplarına her bayramdan önce yatırılan ikramiyeler için bu yıl önemli bir karar alındı.
Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü 'nde yapılan Corona Virüs toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda emeklilerle ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ
Bu açıklama sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı. Bugün konuşan Bakan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.
NİSAN AYINDA 1000 TL İKRAMİYE
Nisan ayının ilk haftasında , (takvim.com.tr) Ramazan oruç ayı başlamadan önce emeklilerin hesaplarına 1000 TL bayram ikramiyesi yatacak.
RAMAZAN ORUÇ AYI NE ZAMAN?
2020 yılı oruç ayının ilk günü 24 Nisan 2020 'dir. 24 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlar ilk Ramazan orucunu tutacak.
Ramazan bayramı ilk günü ise 24 Mayıs 2020 Pazar.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Seçim öncesi yapılan açıklamada emeklilerin bayram ikramiyelerinin 1000 TL olacağına yer verilmişti. Resmi Gazete 'de yayımlanan hükümde ise zam yapılması detayına yer verilmemiş ve her bayram öncesi emeklilere 1000 TL sabit ikramiye ödemesi yapılacağı kararlaştırılmıştı.
Emekli İkramiyesinden Kimler Yararlanabilir?
SSK Emeklileri
Bağ-Kur emeklileri
Emekli sandığı emeklileri
Yaşlılık aylığı alanlar
Vazife malullüğü aylığı alanlar
Ölüm aylığı alanlar
Sürekli iş görememezlik aylığı alanlar
Ölüm geliri alanlar
Şehit yakınları
Gaziler
Muharip gaziler
Güvenlik korucuları
Terörden zarar gören sivil vatandaşlar
Şampiyon sporcular
1- Emeklinin Vefat Etmesi Durumu
Emekli ikramiyelerinden yakınlarının da yararlandığını biliyoruz. Şayet ikramiye almaya hak kazanan kişi vefat ederse bu durumda emekli ikramiyesini yakını alabilmektedir. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanların da ikramiye alma hakları bulunmaktadır.
2- İki Maaş Alınması Durumu
Sadece tek bir maaş alanlar değil iki maaş almaya hak kazananlar da verilecek olan emekli ikramiyelerden yararlanabilecektir. Hem eşinden, hem de rahmetli olmuş anne ya da babasından maaş alanlar da bu anlamda verilecek olan emekli ikramiyelerinden yararlanabilecektir. İki maaş alma durumu emeklilerin sosyal güvenlik türlerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin vefat etmiş bir kadın eşinin Emekli Sandığı emeklisi olması durumunda, annesi ya da babası Bağ-Kur' lu ya da SSK' lı ise, belirlenen tutarlarda hak sahibi olabiliyor. İki dosya da Sosyal Güvenlik Kurumu görevlileri tarafından incelenmekte olup, yüksek maaş tutarı baz alınmaktadır.
Örneğin eşinden aldığı maaş oranı yüzde 70 ve babasından aldığı maş oranı yüzde 25 olan bir kadın, yüksek maaş baz alınacağından dolayı 700 TL emekli ikramiyesi alabilecektir. Düşük baz alınsaydı alabileceği ikramiye tutarı 250 TL olacaktı.
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