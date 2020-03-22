Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir son dakika açıklaması yaptı ve 1000 TL nakdi yardımın kimlere ne zaman yapılacağın kamuoyu ile paylaştı. İşte o açıklama. Corona virüs nedeniyle vatandaşların çoğu işlerinden oldu , birçok kişiye ücretsiz izin verilirken bazı dükkanlar işyerleri de kapanmak zorunda kaldı. Yüz binlerce vatandaşım mağdur olduğu bu süreçte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Önceki gün açıklama yapan Bakan Selçuk, corona nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 1000 TL nakdi destek yapılacağını müjdesini verdi.

Bakan Selçuk önceki gün yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz. Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak." demişti.