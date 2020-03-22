Mart ayında AGİ ödemelerine zam geldi mi? 2020 yılı AGİ ödemeleri ne oldu? 2020 yılındaki asgari ücret zammı ile AGİ değişikliği hakkında detaylar takvim.com.tr'de. AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabiliyor. AGİ parası çalışan kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ekstra aldıkları AGİ ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2020 AGİ tutarları tablosunu haberimizden inceleyebilirsiniz.