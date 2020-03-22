Mart ayında AGİ ödemelerine zam geldi mi? 2020 yılı AGİ ödemeleri ne oldu? 2020 yılındaki asgari ücret zammı ile AGİ değişikliği hakkında detaylar takvim.com.tr'de. AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabiliyor. AGİ parası çalışan kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ekstra aldıkları AGİ ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2020 AGİ tutarları tablosunu haberimizden inceleyebilirsiniz.
Mart Ayı AGİ
Asgari ücret ile çalışanların aylık ücretleri hesaplandıktan sonra yıllık gelir vergisi ile birlikte AGİ hesaplaması yapılır ve bu hesaplamadan sonra kalan tutar üzerinden vergi alınır. Bu yüzden AGİ önemlidir. AGİ hesaplamasında en önemli faktörle çocuk sayısı ve eşinizin durumudur.
2020 yılının Mart Ayında AGİ Tablosu Şu Şekildedir.
Bekâr çalışan 220 TL
Evli eşi çalışmayan kişiler 264 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331 TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375 TL
Evli ve eşi çalışan kişiler ise 220 TL
AGİ almaktadır. Bu rakamlar sizin alacağınız ücretin üzerine eklenecektir. Asgari ücretli olarak çalışsanız da daha yüksek maaşla çalışsanız da bu ücretler hesabınıza yatacaktır.
2020 AGİ TUTARLARI TABLOSU
Bekar 220,73TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?
Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.
KİMLER AGİ ALABİLİR?
AGİ, maaşı vergilendirilen herkes tarafından alınabilir. Gelir vergisi kanununda yer alan 61. maddedeki ücreti alan herkes AGİ'den faydalanabilir. AGİ, 2016 yılı itibari ile bekâr ya da eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde yer almaktadır. Eğer eşi de çalışıyor ise AGİ ayrı ödenir. AGİ'yi ödememek resmi bir suçtur. Şikâyet edilebilir. İşçinin yasal hakkıdır. İşçi AGİ'si ödenmediği takdirde iş sözleşmesini fesih etme hakkına sahiptir. Asgari ücretin artması ile birlikte yıllık AGİ'lerde de artma olmaktadır.
2019'DA AGİ NE KADARDI?
Bekar 191.85 TL
Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL
Evli, eşi çalışan 191.85 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL
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