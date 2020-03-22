EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 20'YE KADAR ZAM

Bu zamla birlikte, halen 1.263 TL düzeyinde olan en düşük SSK emekli maaşı yüzde 20 zam ile 1.500 TL'ye, en düşük 1418 TL olan Bağ-Kur Emekli maaşlarında ise yüzde 6 oranında zam ile yüzde yine 1.500 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN TARİH AÇIKLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün bir televizyon programına konuk oldu. Bakan Selçuk burada emekli maaş zammına da değindi.

Bakan Selçık Kısa Çalışma Ödeneği hakkında "Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız." dedi. Emekli maaşlarının ne zaman 1500 TL 'ye yükseltileceği sorusuna ise Bakan Selçuk, "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız." dedi.